Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano 2026 esta noche: "Cambió todo"

La expectativa por la definición de Gran Hermano 2026 está por los cielos y los fanáticos están jugando su propia carrera en el teléfono para tratar de meter a su participante favorita en lo más alto. En medio de un mano a mano lleno de tensión entre Sol y Yipio, fue el propio Ángel de Brito quien soltó una tremenda bomba que sacudió el panorama a horas de la última gala.

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El periodista y conductor de LAM tomó la palabra y no dudó en contar cuál era su postura frente a las finalistas antes de tirar la información pesada: "Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta".

"Hoy cambió todo": el giro en la votación de Gran Hermano

Sin embargo, el plato fuerte llegó cuando el chimentero ventiló los detalles de cómo viene la tendencia en los teléfonos, revelando un volantazo imprevisto en los números. De acuerdo con lo que explicó De Brito, una de las chicas traía una diferencia enorme, pero el panorama se dio vuelta de golpe: "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo".

Para cerrar la jugada y dejar con el corazón en la boca a los fanáticos de las dos hermanitas, el periodista advirtió que nada está dicho todavía: "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas". Con una paridad tremenda y las hinchadas tirando la carne al asador, el resultado final es un absoluto misterio.