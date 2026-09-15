Quién gana la final de Gran Hermano entre Yipio y Sol del miércoles 16 de septiembre, según las encuestas

Yipio y Sol Abraham son las dos finalistas de Gran Hermano Generación Dorada 2026 y disputan el título en la gran definición.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas. Yipio y Sol Abraham quedaron frente a frente en el final de Gran Hermano, que se conocerá este miércoles 16 de septiembre. Las encuestas anticipan una definición ajustada y muestran resultados diferentes sobre quién podría quedarse con el título.

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Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada

La decimocuarta edición de Gran Hermano en Argentina comenzó el 23 de febrero bajo la conducción de Santiago del Moro. En esta oportunidad, el reality presentó una propuesta diferente al reunir a influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y distintas figuras mediáticas.

Entre los nombres que formaron parte de la edición se encontraron Andrea del Boca y Divina Gloria, en una temporada que buscó combinar perfiles conocidos de la televisión y las redes sociales. Tras varios meses de competencia, la gran definición quedó conformada por Yipio y Sol Abraham. Ambas participantes superaron las últimas instancias y ahora disputarán el voto del público para determinar quién se consagra campeona.

Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano

Charlotte Caniggia fue la última eliminada antes de la gran final y terminó en el tercer puesto de la competencia. La decisión quedó en manos del público, que definió que Yipio y Sol Abraham fueran las dos participantes que continuarían en carrera.

Antes de abandonar la casa, Charlotte protagonizó un emotivo momento con Yipio. Al despedirse, la abrazó y le expresó: "Amiga, rompela, ojalá ganes". Luego, mientras se dirigía hacia la puerta de salida, agregó: "Te quiero".

Sin embargo, la despedida tuvo un último episodio inesperado. Solange Abraham le gritó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". La situación fue interrumpida por el Big, que le dedicó unas palabras afectuosas a la exparticipante antes de su salida definitiva.

Qué dicen las encuestas sobre Yipio y Sol Abraham

Las encuestas que circulan en redes sociales muestran resultados diferentes y anticipan una final de Gran Hermano que podría definirse por un margen estrecho. Según el sondeo publicado por la cuenta GH Trivia, Yipio aparece como la principal candidata para quedarse con el título. La participante reúne el 53,9% de los votos, mientras que Sol Abraham alcanza el 46,1%.

Este resultado le otorga a Yipio una ventaja de 7,8 puntos porcentuales sobre su rival, aunque se trata de una encuesta y no del resultado oficial de la votación.

La final de Gran Hermano se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre, cuando se conozca quién se consagra campeona.

Fefe Bongiorno anticipó otra posible ganadora

El sondeo difundido por Fefe Bongiorno presenta un escenario completamente diferente para la final. En este caso, Sol Abraham aparece como la favorita para imponerse en el mano a mano.

Según esta encuesta, Sol concentra el 63,4% de los votos, mientras que Yipio obtiene el porcentaje restante. De esta manera, el relevamiento invierte la tendencia mostrada por GH Trivia y posiciona a Sol como la posible ganadora.

La diferencia entre ambas encuestas refleja la incertidumbre que existe antes de la definición. Por el momento, Yipio aparece como ganadora según GH Trivia, mientras que el sondeo de Fefe Bongiorno favorece a Sol Abraham. La verdadera campeona se conocerá este miércoles 16 de septiembre, cuando finalice la votación oficial del público.