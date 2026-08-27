Quién es el padre de Tini Stoessel: así es Alejandro Stoessel

El productor habría tenido un papel clave en el proyecto que llevó a Tini Stoessel a convertirse en protagonista de Violetta.

La historia profesional de Tini Stoessel estuvo desde sus comienzos estrechamente vinculada a su familia y, especialmente, a su padre Alejandro Stoessel. Productor y director de televisión, habría tenido un papel central en el desarrollo de la carrera de la cantante, desde sus primeras apariciones hasta su salto internacional con Violetta.

Quién es Alejandro Stoessel, el padre de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel habría nacido en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1957 y tendría 68 años. Su trayectoria estaría ligada desde hace décadas a la televisión argentina, donde habría desarrollado diferentes funciones como director, productor y guionista.

Uno de los proyectos más relevantes de su recorrido profesional habría sido Patito Feo. Durante esa etapa, su hija habría tenido una de sus primeras experiencias frente a las cámaras, cuando tenía apenas 10 años. Ese acercamiento al mundo televisivo marcaría uno de los primeros capítulos de la carrera artística de Martina Stoessel.

Antes de convertirse en representante de su hija, Alejandro habría construido una extensa trayectoria detrás de cámaras. Trabajó como director de cámaras en VideoMatch y posteriormente ocupó cargos vinculados con la dirección y los contenidos de Ideas del Sur.

El rol de Alejandro Stoessel en la carrera de Tini

El vínculo profesional entre padre e hija habría cobrado una dimensión mucho mayor con la llegada de Violetta. Según reconstrucciones publicadas por medios argentinos, Alejandro habría acercado a Disney un proyecto televisivo y, durante ese proceso, los responsables de la compañía habrían conocido las aptitudes artísticas de su hija.

Tini consiguió finalmente el papel protagonista de la serie y, con 14 años, inició una etapa de enorme exposición internacional. La ficción tuvo tres temporadas y derivó en discos, presentaciones y giras por América, Europa y Asia.

Durante esos años, Alejandro asumió un rol que excedía el ámbito familiar: actúa como representante, manager y encargado de distintos aspectos vinculados con la carrera de la cantante. Una entrevista publicada por Forbes en los primeros años del fenómeno Violetta señalaba que los asuntos laborales eran manejados dentro de la familia.

Qué habría pasado entre Tini Stoessel y su padre

En agosto de 2026, distintos medios comenzaron a informar sobre una supuesta crisis familiar y profesional entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. Según lo difundido por Marina Calabró en PrimiciasYa (América), la cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades relacionadas con su carrera.

De acuerdo con esas versiones, la revisión habría puesto bajo análisis sociedades en las que Alejandro figuraría como titular o socio principal. Calabró habría señalado que Tini no aparecería como contratada en algunas de esas estructuras y que, según la explicación recibida, el armado habría buscado protegerla frente a eventuales reclamos legales.

La auditoría también habría revisado la administración contable, jurídica y societaria de los ingresos generados por la artista. Según las informaciones difundidas, Alejandro habría concentrado durante años las decisiones económicas relacionadas con esos negocios.

Alejandro Stoessel acompañó a Tini desde sus primeras experiencias frente a las cámaras y estuvo ligado a su crecimiento profesional.

El vínculo familiar y profesional que habría quedado bajo la lupa

La situación habría adquirido especial relevancia porque padre e hija trabajaron juntos durante aproximadamente 15 años. El esquema habría comenzado cuando Tini todavía era menor y se mantuvo durante su transformación de actriz juvenil a una de las principales figuras del pop argentino.

Por el momento, las versiones sobre la ruptura y sus alcances se mantienen en el terreno de las informaciones periodísticas. El entorno de Alejandro habría planteado una interpretación diferente de la situación y habría señalado que la revisión podría formar parte de un proceso de ordenamiento patrimonial.

Así, el papel de Alejandro Stoessel en la carrera de Tini Stoessel habría sido determinante tanto en los primeros pasos televisivos como en la gestión de su posterior expansión internacional, aunque actualmente ese vínculo profesional y familiar habría quedado atravesado por una fuerte controversia.