El patrimonio de Tini Stoessel: de cuánto sería la fortuna que la cantante no controla

Tini Stoessel habría iniciado una auditoría para conocer cómo fueron administrados los ingresos generados durante sus 15 años de carrera profesional.

El patrimonio de Tini Stoessel habría quedado en el centro de una auditoría por el manejo de sus ingresos durante sus 15 años de carrera. Según versiones periodísticas, la cantante no tendría participación ni control directo sobre sociedades que administrarían contratos, shows y negocios vinculados con su imagen.

Qué habría descubierto Tini Stoessel sobre su patrimonio

La situación habría salido a la luz a partir de una serie de versiones sobre el vínculo entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. En ese contexto, trascendió que la cantante habría solicitado una auditoría para conocer cómo se manejaron sus ingresos y las sociedades relacionadas con su actividad profesional.

Según lo informado en distintos medios, una de las situaciones que habría encendido las alarmas habría ocurrido cuando Tini habría intentado comprar una cartera valuada en 2.500 euros. La tarjeta habría sido rechazada y, al consultar con el banco, habría descubierto que existía un límite de 2.000 euros por operación.

La situación habría generado dudas sobre el verdadero alcance que tenía sobre sus propios recursos y habría impulsado una revisión más profunda de las estructuras empresariales vinculadas con su carrera.

De cuánto sería la fortuna de Tini Stoessel

De acuerdo con las versiones difundidas sobre la auditoría, el patrimonio de Tini Stoessel podría superar los 70 millones de dólares. Se trataría de una cifra acumulada a partir de sus diferentes actividades durante aproximadamente 15 años de trayectoria.

Entre los datos que habrían llamado especialmente la atención aparecería la gira Futttura. Según lo informado, solamente la primera parte del tour habría generado una facturación cercana a los 43 millones de dólares, mientras que la cantante habría recibido alrededor de 300.000 dólares.

Las cifras, sin embargo, surgirían de versiones periodísticas y no representarían necesariamente el patrimonio líquido de la artista ni una suma que estuviera disponible directamente en sus cuentas personales.

Qué sociedades manejarían el dinero de Tini Stoessel

Según lo relatado por Marina Calabró en Primicias Ya y posteriormente comentado por Luis Ventura, varias sociedades encabezadas por Alejandro Stoessel y Francisco Stoessel habrían facturado ingresos derivados de la actividad profesional de la cantante.

En esas estructuras, el nombre de Tini no aparecería como accionista ni tendría participación directa, pese a que las empresas generarían ingresos a partir de contratos comerciales, música, presentaciones y el uso de su imagen.

La explicación que habría recibido la cantante estaría vinculada con una supuesta estrategia para protegerla frente a eventuales reclamos judiciales. Sin embargo, la falta de control directo sobre esas sociedades habría generado interrogantes durante la auditoría.

Ventura habría señalado que la artista tampoco figuraría como contratada en algunas de esas compañías. “Pero la realidad era otra”, habría expresado el periodista al describir la situación en televisión.

Los contratos vinculados a nuevas etapas de Futttura y futuros discos también estarían bajo análisis en medio de la revisión sobre el manejo del patrimonio de Tini.

Qué pasaría con los contratos futuros de Tini

Aunque Alejandro Stoessel habría dejado de representar profesionalmente a su hija aproximadamente tres meses antes de que trascendiera el conflicto, algunos contratos firmados con anterioridad continuarían vinculados a esas sociedades.

Entre ellos estarían proyectos relacionados con nuevas etapas de Futttura y la realización de dos discos. Según las versiones difundidas, los ingresos correspondientes a esos acuerdos continuarían siendo cobrados por empresas sobre las cuales Tini no tendría acceso directo.

La situación habría abierto un complejo escenario para la cantante, que buscaría determinar el alcance de sus derechos sobre los ingresos generados durante su carrera y el funcionamiento de las estructuras empresariales que habrían administrado parte de su patrimonio.