Millones de dólares: el reclamo de Tini a su padre por el control de sus ganancias

Tini Stoessel decidió terminar el vínculo profesional con su padre, Alejandro Stoessel, quien se desempeñó como su representante durante quince años. La ruptura contractual, que se concretó hace aproximadamente tres meses, derivó en una auditoría solicitada por la propia artista para conocer en detalle cómo se administraron sus ingresos y derechos a lo largo de su carrera.

Una estructura societaria fuera de su control

Según los resultados que trascendieron del relevamiento, todos los derechos económicos de la carrera artística de Tini y los derivados de su imagen pertenecerían a sociedades de las cuales ella no sería propietaria, ni siquiera de manera parcial. La cantante, de 29 años, habría facturado de forma esporádica y por pedido de su padre en concepto de prestación de servicios artísticos, aunque esos montos resultarían desproporcionados frente a los ingresos reales de las compañías que firmaron los acuerdos en los últimos años. De acuerdo a lo relevado, solo Alejandro Stoessel podría recibir utilidades de esas sociedades.

Tini se separa de su familia por proble

La auditoría también habría constatado que no existen contratos que le garanticen a Tini una participación en las ganancias futuras de su trabajo, incluidos los álbumes ya comprometidos a corto plazo. En consecuencia, la artista no podría cobrar a título personal, no tendría acceso a las cuentas societarias y tampoco contaría con participación accionaria en las empresas que canalizan el dinero generado por su actividad.

Decisiones tomadas siempre por su padre

El armado contable, jurídico y societario de la carrera de Tini habría estado siempre a cargo de Alejandro Stoessel, quien tomó de manera exclusiva las decisiones vinculadas al dinero. En algunos casos, la artista firmó documentos aceptando la intervención de determinadas empresas, aunque sin conocer en profundidad los alcances de esos acuerdos. Ventura en Primicias Ya, deslizó que el conflicto sería por 70 millones.

Un dato que llamó la atención es que esas sociedades nunca participaron de los procesos creativos de Tini, quien siempre trabajó por sí misma en sus proyectos musicales y actorales. Pese a eso, según la auditoría, serían las que concentran el dinero generado por su obra. Recién en junio de 2026, y por intervención de sus abogados, la cantante logró acceder a su única cuenta personal.

Negociación en marcha

Actualmente se desarrolla una negociación entre padre e hija para poner fin al vínculo comercial, en medio de un entorno que no descartaría que se hayan cometido irregularidades en el manejo de su patrimonio. Mientras tanto, Tini continúa con su gira FUTTTURA, que la llevará por México, Argentina, América Latina y Europa antes de que termine el año.