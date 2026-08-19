La verdad sobre la salud de Alejandro Stoessel, el papá de Tini: "Bastante agudo”

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que el padre de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel, fue internado inesperadamente en las últimas horas y aseguró que, hasta el momento, no es un cuadro médico que requiera de una operación urgente.

En el progreso del ciclo, explicaron que el productor llegó a la guardia del Sanatorio La Trinidad de San Isidro cerca de las 17 horas. Tras ser sometido a distintos estudios, los profesionales decidieron que permaneciera en el centro médico para continuar con los controles.

Según explicó el panelista, Alejandro se encuentra en una sala de hospital común, consciente y en contacto con sus familiares: “Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volverse se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde. Los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”.

Qué le pasó a Alejandro Stoessel

Durante el programa, Ochoa también recordó el historial clínico del padre de la cantante y explicó: “Ya sabemos que Alejandro no goza de la mejor salud, en su momento lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro, y ahora él está internado, no hay un parte oficial del tema”.

Luego, aseguró que desde el establecimiento no trascendieron las causas oficiales de la internación: “Tampoco me dieron los motivos de lo que estaba pasando, sí lo que me dicen es que no es ni ninguna terapia intensiva, que Alejandro está bien, que está consciente, pero que por el dolor que tenía, que era un dolor agudo en el pecho, decidieron dejarlo. Estaba Fran, que lo llevó, y después se retiró y volvió a dejarle ropa porque Alejandro se va a quedar internado”.

En LAM dieron a conocer el estado de salud de Alejandro Stoessel.

Finalmente, detalló el estado de Alejandro: “Él está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos. No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente, pero bueno, en este momento, si se quiere, de todo lo que está pasando con Tini y lo mediático, tal vez a Alejandro no le jugó una buena pasada”.