Filtran por qué Tini Stoessel está peleada con sus padres: los motivos que dieron

Alejandro Stoessel y Tini Stoessel habrían tenido diferencias vinculadas con el patrimonio de la cantante y las decisiones financieras antes de su boda

El supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres volvió a quedar en el centro de la escena mientras la cantante avanza con los preparativos de su casamiento con Rodrigo de Paul. Distintos periodistas aportaron versiones sobre el conflicto familiar y señalaron posibles diferencias vinculadas con el patrimonio, la administración de sus bienes y decisiones personales.

Qué pasa entre Tini Stoessel y sus padres

La relación entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, atraviesa desde hace tiempo un período de tensión, según distintas versiones periodísticas. El tema volvió a cobrar fuerza a partir de los preparativos para la boda de la cantante con Rodrigo de Paul.

En ese contexto, Marcela Tauro abordó la situación en El Club del Moro, el programa conducido por Santiago del Moro en La 100. Según relató la periodista, el conflicto habría tomado fuerza a partir de una conversación relacionada con el patrimonio de la artista y las precauciones que debería tomar antes de casarse.

El supuesto conflicto por el patrimonio de Tini Stoessel

De acuerdo con la versión que dio Tauro, Alejandro Stoessel le habría recomendado a su hija tomar determinados recaudos antes del matrimonio, teniendo en cuenta la diferencia patrimonial existente entre ella y Rodrigo de Paul.

Entre las sugerencias que habría recibido la cantante se encontraba la posibilidad de establecer una división de bienes y firmar un acuerdo prenupcial. La propuesta, según la periodista, no habría sido bien recibida por Tini Stoessel y habría generado un nuevo punto de tensión entre ambos.

El conflicto habría ido más allá de la organización del casamiento. Según la información difundida, la artista habría decidido recurrir por primera vez a profesionales para realizar una auditoría de sus bienes y conocer en detalle cómo estaba administrado su patrimonio.

El administrador que habría profundizado la pelea familiar

Otra versión surgió de Paula Varela en Intrusos, por América TV. La periodista aseguró que Tini Stoessel habría planteado incorporar un administrador para controlar sus cuentas y que esa persona sería la misma que trabaja con Rodrigo de Paul.

“Parte de esta pelea tiene que ver con que Tini habló con los padres y quiso poner un administrador así nos ayuda y ve todo. Me confirman que es el mismo administrador que tendría Rodrigo De Paul y no gustó nada”, señaló Varela en el programa.

La panelista también aseguró que la decisión habría provocado una fuerte reacción familiar. “Ella lo propuso y no gustó nada que quiera poner el administrador de De Paul y fue tajante. Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y que la mamá está triste”, agregó.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre la pelea de Tini con sus padres

Tini Stoessel atraviesa, según distintas versiones periodísticas, un momento de tensión con sus padres mientras avanza con los preparativos de su casamiento.

Pepe Ochoa también se refirió al conflicto en El ejército de la mañana, de Bondi Live, y aportó otra mirada sobre el origen de las diferencias. “Lo de Tini y los padres viene de hace mucho tiempo. Ella quiso empezar a meterse en su negocio y saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre eso”, afirmó el periodista.

Además, Ochoa señaló que habría existido otro episodio que afectó particularmente la relación entre Tini Stoessel y su madre. Según su relato, el vínculo se habría deteriorado durante la relación que la cantante mantuvo con Young Miko.

“Con la mamá se pudrió todo en el momento que ella estuvo con Young Miko”, sostuvo Ochoa, quien consideró que la falta de aceptación de ese vínculo por parte de la madre habría generado un fuerte desgaste.

¿Tini Stoessel invitará a sus padres al casamiento?

En medio de estas versiones, también trascendió que Tini Stoessel todavía no habría definido la presencia de sus padres en la boda con Rodrigo de Paul. Las distintas informaciones coinciden en señalar que existen diferencias familiares, aunque los motivos mencionados varían según cada periodista.

Hasta el momento, las versiones sobre el distanciamiento provienen de dichos difundidos en programas de televisión y radio, por lo que no existe una confirmación pública de Tini Stoessel sobre las causas del conflicto ni sobre la situación definitiva de sus padres frente al casamiento.