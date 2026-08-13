Fecha de cuándo se casan De Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul avanzan con los preparativos de su casamiento, que promete ser uno de los eventos más esperados del espectáculo y el deporte argentino.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya tiene fecha y lugar, según la información difundida en las últimas semanas. La pareja avanza con los preparativos de una celebración que tendrá un fuerte significado para el futbolista y estará rodeada de privacidad, lujo y una gran expectativa mediática.

Cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el 19 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información que dio a conocer el periodista Pepe Ochoa en LAM. La fecha había sido anticipada en enero y luego volvió a tomar fuerza a partir de los preparativos que la cantante comenzó a mostrar públicamente.

La elección del día no sería casual. Estaría muy cerca del cuarto aniversario de la final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección Argentina derrotó a Francia por penales y se consagró campeona del mundo.

Para De Paul, aquella jornada ocupa un lugar central en su carrera deportiva, ya que fue parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni que consiguió el título en Qatar.

Dónde será el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul

El lugar elegido para la celebración sería Dok Haras, un exclusivo complejo ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El predio ya fue escenario de importantes bodas de figuras del espectáculo y el deporte argentino.

La elección apunta a combinar una celebración de gran magnitud con un entorno reservado. El complejo cuenta con espacios preparados para eventos y una capilla, además de distintas alternativas para organizar una ceremonia y una fiesta de estas características.

La pareja habría priorizado también la privacidad frente a la exposición pública que acompaña tanto a la cantante como al futbolista.

Tini Stoessel ya prepara su vestido de novia

Mientras avanzan los detalles del evento, Tini Stoessel comenzó a compartir parte del proceso relacionado con su vestido. La cantante viajó a París para realizar una primera prueba de vestuario con el diseñador Ludovic de Saint Sernin y registró la experiencia en un video publicado en sus redes sociales.

“Es primera prueba de vestuario para mi vestido”, contó Tini al comienzo del video, mientras mostraba su entusiasmo por uno de los momentos más importantes de la preparación. La artista también adelantó que pretende compartir con sus seguidores diferentes aspectos del concepto de la celebración y explicar qué representa para ella ese día.

Antes de la prueba, además, mostró parte del equipaje que llevó durante el viaje, entre objetos personales, té, jengibre y productos para su rutina.

El exclusivo complejo Dok Haras sería el escenario elegido para la celebración, en un entorno pensado para preservar la privacidad de la pareja y sus invitados.

El anuncio de casamiento de Tini y Rodrigo de Paul

La confirmación pública llegó cuando Tini Stoessel compartió imágenes del viaje y mostró su alianza. En la publicación escribió: “...y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”. En el video también se la escucha exclamar: “Me caso”, mientras enseña el anillo de compromiso.

Después de la primera prueba, la cantante se comunicó por videollamada con Rodrigo de Paul para contarle cómo había sido la experiencia. “Amor, fue increíble. Yo pensé que solamente íbamos a ver telas. Pero me lo probé...”, relató.

El futbolista también reaccionó públicamente al anuncio. “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió en la publicación. Así, el 18 de diciembre aparece como la fecha central de una celebración que ya comenzó a tomar forma y que tendrá como escenario a uno de los espacios más exclusivos para eventos de la provincia de Buenos Aires.