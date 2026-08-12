Salió a la luz la verdadera razón por la que Tini se peleó con sus padres: "Nunca aceptó ese vínculo"

El casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, se convirtió en el escenario donde salió a la luz una crisis familiar que la cantante venía manejando puertas adentro. Mientras viajaba a París para definir su vestido de novia, la ausencia de su madre, Mariana Muzlera, en ese momento tan íntimo encendió las primeras alarmas sobre el vínculo entre ambas.

¿Desde cuándo no hay relación?

Fue Paula Varela quien, en Intrusos, reveló que la artista atraviesa una etapa de "contacto cero" con sus padres desde antes del Mundial 2026. Según la panelista, su hermano Fran Stoessel habría intentado cumplir un rol de mediador para acercar posiciones entre las partes, aunque hasta el momento la situación seguiría sin resolverse. La distancia también se habría notado en otros ámbitos: trascendió que Alejandro Stoessel no estuvo presente en las últimas presentaciones de la gira Futttura, algo que antes era habitual.

El control de su carrera, el primer quiebre

Pepe Ochoa aportó una nueva capa a la historia y señaló que el distanciamiento comenzó por una cuestión profesional. Según su versión, Tini decidió en un momento empezar a involucrarse directamente en su propio negocio: quiso saber cuánto facturaba, de qué manera, y tomar las riendas de las decisiones sobre su carrera. Ahí habría surgido la primera tensión con quienes históricamente manejaron esos aspectos.

En ese cambio de postura, el periodista ubicó a Rodrigo De Paul como una influencia directa: habrían mantenido varias charlas en las que el futbolista la impulsó a tomar conciencia y hacerse cargo de sus propias decisiones, tanto artísticas como económicas.

Young Miko, el nombre que terminó de romper todo

Pero lo que verdaderamente profundizó la ruptura, de acuerdo a Ochoa, fue algo mucho más personal. La relación con Mariana Muzlera se habría quebrado por completo a partir de los rumores que vincularon a Tini con la artista puertorriqueña Young Miko, un vínculo que la madre nunca habría aceptado.

La relación con Young Miko habría sido lo que hizo explotar todo.

Durante 2024 y 2025, ambas compartieron viajes, apariciones públicas y gestos en redes que alimentaron las especulaciones sobre un romance, sin que ninguna lo confirmara oficialmente. Aun así, ese capítulo habría sido determinante en la fractura familiar que hoy mantiene a Tini lejos de sus padres, justo cuando se prepara para uno de los momentos más importantes de su vida personal.