Escándalo en la familia Stoessel: el giro de 180 grados que dio Tini con su papá

Tini Stoessel volvió a ser protagonista de una catarata de rumores familiares, en medio de la enorme expectativa que generan tanto su carrera musical como su próxima boda con Rodrigo de Paul. Semanas atrás había trascendido que la cantante había decidido no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a la celebración, una versión que activó una verdadera onda expansiva en el ambiente del espectáculo.

El conflicto que encendió la polémica

Esa suposición se sumó a otra información que había salido a la luz recientemente: una supuesta auditoría iniciada por Tini para revisar el manejo de su patrimonio y detectar posibles irregularidades por parte de su padre, quien fue su representante durante quince años. Ambas versiones alimentaron la idea de una ruptura total entre la artista y su entorno familiar más cercano, justo en la previa de uno de los eventos más esperados del año.

Tini se alejó de su padre.

El giro que sorprendió a todos

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una información que contradice esa teoría de la ausencia total de los padres en la boda. El panelista Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana (América TV) que Alejandro Stoessel sí formaría parte de los festejos.

El periodista brindó detalles del cronograma: "Sabemos que Tini se casa el 19 de diciembre, lo sabemos por Susana Giménez que se lo contó a Marley. Les voy a adelantar que hay un casamiento antes, previo a la fiesta y la boda del 19 de diciembre. Hay una fiesta antes, para muy íntimos. Me dicen que es una semana aproximadamente antes, no me dieron la fecha exacta. Alejandro y Mariana están invitados".

Esta revelación choca de lleno con las versiones que circularon durante semanas sobre la exclusión de los padres de la lista de invitados, y reabre el interrogante sobre el verdadero estado del vínculo entre Tini y su familia. Mientras tanto, la artista continúa con los preparativos de su casamiento en Dok Haras, un predio exclusivo donde también se casaron otras figuras del espectáculo argentino, y se mantiene expectante sobre cómo evolucionará la relación con sus padres de cara a la gran celebración de fin de año.