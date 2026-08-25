Marina Calabró dio el detalle más fuerte de la auditoria al patrimonio de Tini: "No figura..."

Marina Calabró reveló detalles de la auditoría que Tini Stoessel ordenó hace tres meses sobre el manejo de su patrimonio y su carrera artística. "Por algunas sospechas y algunas cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio y de su carrera", explicó la panelista al contar el origen de la revisión.

Sociedades sin su nombre

El procedimiento tiene como eje las sociedades vinculadas a la actividad de la cantante, donde Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal. Calabró fue contundente: "Ella en estas sociedades no figura siquiera como una contratada". Según su relato, ese esquema societario le había sido presentado a Tini como una forma de protección legal: "Esto es para cuidarte porque una sociedad no está exenta de tener un reclamo y no queremos que vos seas objetivo de ese reclamo", le habrían dicho.

Tini tendría problemas con su familia por dinero.

Las ganancias generadas por esas sociedades quedaban en manos de Alejandro Stoessel, afirmó la panelista, quien agregó un dato clave: "No hay ningún papel que otorgue cesión de derechos de uso de imagen a estas sociedades". Esa ausencia documental quedó planteada como uno de los ejes centrales de la revisión sobre quién administraba los beneficios de la carrera de la cantante. Recién en junio de este año, y por intervención de sus abogados, Tini logró acceder personalmente a la única cuenta bancaria de su titularidad exclusiva.

"Una traición a la confianza"

Calabró definió el hallazgo con dureza: "Una traición a la confianza". Según explicó, Tini "firmó todo y permitió incluso sin firmar confiando que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio". Luis Ventura, por su parte, precisó la cifra que se maneja en el conflicto: "70 millones es la cifra que se está manejando" entre padre e hija.

El trasfondo económico se cruza además con los preparativos de la boda de Tini con Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Marcela Tauro contó que Alejandro Stoessel le había sugerido a su hija hacer una división de bienes antes del casamiento, propuesta que la cantante "tomó a mal" y rechazó. Esa discusión habría derivado en el pedido de Tini de sumar un administrador externo para el control de sus cuentas, el episodio que —según trascendió— disparó la interna familiar que hoy sigue abierta, mientras la cantante continúa de gira internacional con su show FUTTTURA.