Revelan el estado de salud del padre de Tini tras una nueva internación: "Hemorragias internas"

La reciente internación de urgencia de Alejandro Stoessel en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro encendió las alarmas. El padre de Tini Stoessel ingresó al centro médico tras sentir un fuerte dolor en el pecho al regresar de un viaje por Cariló.

Según se supo, el malestar comenzó durante el fin de semana en la costa y se agravó antes de su regreso a Buenos Aires, lo que lo llevó a acudir directamente a la guardia. Su hijo Francisco lo acompañó para realizarse los primeros análisis de rutina mientras se aguardaban novedades del cuadro, y luego se retiró brevemente del lugar para volver con un bolso con sus pertenencias, en previsión de que la internación se extendiera.

El padre de Tini fue internado de nuevo.

Desde el entorno del productor remarcaron que, pese al susto inicial, se encuentra consciente, alojado en una habitación común y sin necesidad de pasar por terapia intensiva.

¿Qué enfermedad tiene el padre de Tini?

Tras confirmarse la noticia en LAM, Yanina Latorre profundizó sobre la condición que padece el productor. La panelista explicó que "Alejandro tiene una enfermedad que hace que le suban las plaquetas y eso le provoca hemorragias internas". Debido a este diagnóstico, cualquier molestia estomacal requiere una consulta médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

Respecto a los motivos específicos del episodio reciente, la conductora brindó detalles sobre sus estudios clínicos. Latorre reveló que Stoessel "tiene un par de arterias casi tapadas y una arteria ensanchada de manera crónica". A pesar del susto inicial por sus antecedentes, llevó tranquilidad al público y ratificó que solamente "debe cuidarse" y que su situación "no es de gravedad".

Este diagnóstico se suma a los antecedentes de salud del productor, quien en 2022 atravesó una crisis mucho más severa: un problema hematológico derivó en una hemorragia interna y un cuadro abdominal agudo grave que lo mantuvo varias semanas internado, con asistencia respiratoria y soporte hematológico.

Un paciente difícil y el vínculo con Tini

El seguimiento médico del empresario suele presentar ciertas dificultades por sus hábitos cotidianos. Sobre la conducta del paciente, Yanina detalló que "sus allegados me contaron que no es un buen paciente porque le cuesta ordenarse", en referencia a los cuidados que su cuadro exige de forma sostenida.

Por último, la periodista hizo referencia al vínculo actual entre el productor y la cantante en este momento delicado. A propósito del contacto familiar, contó que "Tini está preocupada por su padre y se comunicó con él". Con esta afirmación, aclaró que la relación no se encuentra rota pese a que sí existe un distanciamiento que en las últimas semanas volvió a poner a la familia Stoessel en el centro de la escena mediática.