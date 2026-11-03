Quién es el novio de la China Ansa: así es Diego Mendoza

China Ansa y Diego Mendoza comenzaron su historia de amor en 2020, durante la pandemia, cuando él vivía en Ibiza y ella estaba en Argentina.

La vida sentimental de China Ansa volvió a despertar interés a partir de sus recientes apariciones televisivas y los rumores que la vincularon con otra figura del espectáculo. Detrás de la periodista y conductora se encuentra una pareja que mantiene un perfil más bajo, aunque tiene una historia de amor particular que comenzó durante la pandemia.

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Quién es Diego Mendoza, la pareja de China Ansa

Diego Mendoza es un exfutbolista argentino que desarrolló su carrera como delantero en distintos equipos del país y del exterior. Entre los clubes en los que jugó se encuentra Huracán, además de haber tenido una experiencia profesional en España, donde formó parte de un equipo de Ibiza.

Después de alejarse del fútbol profesional, Mendoza encontró en el pádel una nueva actividad deportiva. Actualmente participa en torneos de esta disciplina, mientras acompaña la carrera de su pareja, que se desempeña como periodista y conductora.

Aunque no pertenece habitualmente al mundo del espectáculo, su nombre comenzó a tener mayor repercusión por su relación con China Ansa, con quien formó una familia y tiene dos hijos: India y Rafael.

Cómo se conocieron China Ansa y Diego Mendoza durante la pandemia

La historia de amor entre China Ansa y Diego Mendoza comenzó en 2020, en plena pandemia de coronavirus. En aquel momento, el exdelantero se encontraba en Ibiza, España, mientras que la periodista estaba en Argentina. El primer contacto se produjo a través de Instagram y tuvo una particularidad: un periodista funcionó como intermediario sin imaginar que estaba dando inicio a una relación.

Durante una entrevista con Juan Marconi para el ciclo Citados, de Infobae, Mendoza recordó cómo fue aquel primer acercamiento: “Me estaba entrevistando Fernando Carlos por videollamada, veo que por atrás ella pasó y le pregunté a él quién era. Después empezamos a hablar por Instagram, pegamos buena onda, al principio como amigos”.

Lo que comenzó como una conversación informal se transformó en un vínculo sentimental. Debido a la distancia geográfica y las restricciones sanitarias, pasaron varios meses sin encontrarse personalmente. Durante ese período, las videollamadas diarias fueron fundamentales para sostener la relación.

El exfutbolista contó que estuvieron cerca de ocho meses a distancia antes de poder verse cara a cara. La periodista también recordó aquella etapa en una entrevista con María Laura Santillán, en la que mencionó que el vínculo se extendió durante aproximadamente un año y medio sin convivencia presencial. Según recordó, él insistía en que le enviara imágenes, mientras ella intentaba marcar cierta distancia por su profesión periodística.

China Ansa y Diego Mendoza tienen dos hijos, India y Rafael, y formaron una familia después de comenzar su relación a la distancia.

Qué dijo Diego Mendoza sobre los rumores entre China Ansa y Pablo Migliore

La relación volvió a quedar en el centro de la conversación mediática cuando surgieron versiones sobre un supuesto acercamiento entre la conductora y Pablo Migliore.

Consultada en SQP sobre la reacción de su pareja, la periodista aseguró que Mendoza comprende perfectamente el funcionamiento de los medios y la exposición pública. “Mi marido lo único que piensa es: 'Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?'”, comentó al explicar que él la acompaña en sus proyectos.

Además, sorprendió al revelar que su esposo reaccionó con más tranquilidad que ella frente a los trascendidos. “Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo”, reconoció.

De esta manera, Diego Mendoza mantiene un perfil alejado de las cámaras, pero acompaña de cerca la vida profesional de China Ansa, con quien construyó una familia después de una historia que comenzó a miles de kilómetros de distancia.