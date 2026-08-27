Quién es la madre de Tini Stoessel: así es Mariana Muzlera y a qué se dedica

Mariana Muzlera es la madre de Tini Stoessel y estuvo casada durante 27 años con el productor televisivo Alejandro Stoessel.

Mariana Muzlera es una figura conocida principalmente por ser la madre de Tini Stoessel, aunque también habría construido su propio recorrido profesional como empresaria. En los últimos años, su nombre cobró mayor exposición por sus proyectos comerciales, su vida familiar y las versiones que rodearon la situación entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel.

Quién es Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera es oriunda de Buenos Aires y durante décadas mantuvo un perfil relativamente alejado de los medios. Su popularidad creció especialmente a partir del éxito internacional de su hija, Martina Stoessel, conocida artísticamente como Tini.

Mariana estuvo casada durante 27 años con Alejandro Stoessel, productor televisivo y padre de sus dos hijos: Tini y Francisco. La pareja se separó públicamente en 2022, aunque ambos habrían mantenido desde entonces un vínculo cordial por cuestiones familiares.

Ese mismo año, Mariana acompañó a Alejandro durante una internación que atravesó el productor, una situación que reflejó el vínculo familiar que continuaban manteniendo pese a la separación.

A qué se dedica Mariana Muzlera

Además de acompañar la carrera de su hija, Mariana Muzlera habría desarrollado sus propios proyectos empresariales. En diciembre de 2021 lanzó Tierra de Pecados, una marca dedicada a la comercialización de trajes de baño.

El emprendimiento logró instalarse en redes sociales y Mariana utilizó distintas estrategias para promocionar sus productos. Entre ellas se encontraron colaboraciones con figuras reconocidas, como Yanina Latorre y Jimena Barón, quienes mostraron algunos de los diseños a sus seguidores.

La marca también habría atravesado cuestionamientos relacionados con los precios de sus productos. Frente a esas críticas, Mariana continuó con el proyecto y habría incorporado distintas alternativas de pago para sus clientes.

De esta manera, la madre de Tini Stoessel habría buscado construir una identidad profesional independiente de la carrera artística de su hija, aunque su exposición pública continuaría estando estrechamente relacionada con su familia.

En medio de las versiones sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, Mariana habría quedado atravesada por la situación familiar.

La causa judicial que involucró a Mariana Muzlera

La vida de Mariana Muzlera también habría quedado atravesada por una causa judicial de carácter económico. La empresaria habría sido investigada por una denuncia relacionada con la presunta extracción de 95.000 dólares de una cuenta bancaria perteneciente a su padre, Guillermo Muzlera, y a su pareja, María Cristina Chaves.

Según la denuncia, Mariana habría utilizado una autorización firmada por su padre para realizar una extracción en una sucursal del Banco Macro de San Isidro. El caso habría adquirido relevancia debido a que Guillermo Muzlera padecería una enfermedad neurodegenerativa.

Sin embargo, este año la Justicia habría resuelto sobreseer a la empresaria en esa investigación. Por lo tanto, no habría quedado una condena en su contra por los hechos denunciados.

Qué habría pasado entre Mariana Muzlera y Tini Stoessel

En las últimas horas, Mariana Muzlera habría quedado en el centro de las versiones relacionadas con el conflicto entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. La cantante habría solicitado una auditoría sobre las sociedades vinculadas con su carrera ante supuestas dudas sobre el manejo de sus ingresos.

Según lo difundido por Marina Calabró, la situación habría generado un fuerte quiebre familiar. La periodista habría definido el escenario como una “traición a la confianza” al referirse a los detalles del conflicto.

En medio de esta situación, Mariana habría quedado en una posición especialmente delicada. Paula Varela señaló en Intrusos que la empresaria estaría “muy triste” y que habría elegido atravesar este momento como una etapa de “transición”. Además, según la panelista, Mariana habría cerrado algunos comentarios de su cuenta de Instagram.