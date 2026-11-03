Quién es la hija de Soy Rada y con quién la tuvo: así es Bianca Aristarán

Bianca Aristarán, hija de Soy Rada, desarrolla una carrera que combina la actuación, la moda, la comunicación y el emprendedurismo.

Alejada de una carrera exclusivamente ligada a la actuación, la joven integrante de una reconocida familia artística desarrolla proyectos vinculados con la moda, la comunicación y el emprendedurismo. Bianca Aristarán, hija de Soy Rada, construye una identidad propia mientras combina sus estudios con distintas iniciativas creativas.

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Quién es Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada

Bianca Aristarán es la hija mayor del humorista, actor y mago Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada. A diferencia de su padre, cuya popularidad está estrechamente relacionada con el humor y el entretenimiento, ella comenzó a desarrollar un perfil que combina el arte con los negocios y la creación de contenidos digitales.

Su recorrido incluye experiencias en el mundo de la moda, colaboraciones con marcas y proyectos personales que le permitieron explorar diferentes facetas profesionales. Además, mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, viajes y experiencias vinculadas con su formación artística.

Uno de sus primeros acercamientos al universo del emprendimiento se produjo durante un viaje a Nueva York, donde realizó cursos de actuación y, paralelamente, participó en el lanzamiento de una colección cápsula de moda. En esa oportunidad, colaboró con una marca para desarrollar una propuesta de indumentaria seleccionada y curada por ella.

Qué estudia Bianca Aristarán y cuáles son sus proyectos

Aunque sus intereses profesionales abarcan distintas disciplinas, Bianca también mantiene un vínculo estrecho con la actuación. Actualmente cursa la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde profundiza su formación y adquiere herramientas para desenvolverse en el ámbito escénico.

A su preparación académica se suman iniciativas propias relacionadas con la comunicación. Una de ellas es Tomalo con pinzas, su pódcast, en el que comparte reflexiones y contenidos desde una perspectiva personal.

También cuenta con un canal de YouTube en el que publica videos sobre distintas experiencias, entre ellas viajes familiares y sus recorridos por el exterior para realizar capacitaciones artísticas. De esta manera, construye una comunidad digital que acompaña sus intereses y proyectos.

Su perfil combina así tres áreas principales: la formación artística, el desarrollo de emprendimientos y la producción de contenidos para plataformas digitales.

La joven estudia la Licenciatura en Arte Dramático en la UNA y lleva adelante proyectos propios, como su pódcast Tomalo con pinzas y su canal de YouTube.

Quién es la mamá de Bianca Aristarán: la historia de Noelia Cobos

La madre de Bianca es Noelia Cobos, una artista que desarrolló una carrera en diferentes disciplinas. Modelo, actriz y violinista, cuenta con una trayectoria vinculada tanto al espectáculo como a la música académica.

Uno de sus trabajos más importantes es su participación como integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal de La Plata. Su formación musical comenzó desde pequeña y, aunque exploró distintos géneros, tuvo una orientación principalmente clásica.

A lo largo de su carrera también compartió escenarios con figuras reconocidas como Cacho Castaña y Rod Stewart. Además, participó en propuestas teatrales y espectáculos de revista, entre ellos una producción en Villa Carlos Paz junto a Jorge Guinzburg.

Cómo se conocieron Soy Rada y Noelia Cobos

La historia sentimental entre Soy Rada y Noelia Cobos comenzó a partir de una conexión vinculada con Jorge Guinzburg, quien funcionó como nexo entre ambos. La relación atravesó distintas etapas y tuvo algunos períodos de idas y vueltas, pero de ese vínculo nació Bianca.

Con el paso del tiempo, la pareja tomó caminos separados. Posteriormente, Noelia Cobos inició una nueva relación, de la que nacieron sus otros dos hijos.

Actualmente, Bianca Aristarán continúa desarrollando su propio recorrido profesional, con proyectos que combinan creatividad, formación y comunicación. Si bien pertenece a una familia reconocida dentro del ambiente artístico argentino, sus iniciativas muestran una búsqueda personal que va más allá de la popularidad de Soy Rada.