Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 31 de agosto 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano promedió 10,7 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de Telefe durante la jornada.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atravesó este lunes 31 de agosto una nueva gala de eliminación, en una instancia decisiva de cara a la gran final del reality. Cuatro participantes quedaron enfrentadas en la placa, mientras el público definió quién debía abandonar el certamen a pocos días de la definición.

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Gran Hermano: quiénes quedaron nominadas para la eliminación

Luego de la última ronda de nominaciones, la placa de Gran Hermano quedó conformada por Yisela “Yipio” Pintos, Mariela Prieto, Charlotte Caniggia y Jennifer “Pincoya”. La votación se produjo en un momento especialmente importante de la competencia, ya que cada salida reduce el grupo que llegará a la final.

El panorama había quedado marcado por una decisión tomada durante la semana anterior. Pincoya, en su condición de líder de la casa, utilizó su beneficio para sacar de la placa a Sol Abraham y Luana Fernández, quienes de esta manera avanzaron automáticamente a la siguiente etapa.

A partir de ese movimiento también quedaron definidas tres de las participantes que ya tienen asegurado su lugar en la instancia decisiva: Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández. Yanina había conseguido la inmunidad previamente junto a Martín Rodríguez, luego de atender el teléfono dorado. Más tarde, Pincoya completó el escenario al rescatar de la placa a Solange y Luana.

Quién fue eliminado de Gran Hermano el lunes 31 de agosto

Durante los primeros minutos de la gala, Santiago del Moro anunció una nueva modificación en la placa que dejó fuera de peligro a Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, conocida como “La Turca”.

De esta manera, el enfrentamiento definitivo quedó concentrado entre Yisela “Yipio” Pintos y Jennifer “Pincoya”. La definición generó especial expectativa debido a la trayectoria de ambas dentro de la competencia.

Finalmente, Pincoya fue la nueva eliminada de Gran Hermano. La participante tuvo que abandonar la casa luego de no conseguir el respaldo suficiente del público para continuar en carrera hacia la gran final del 14 de septiembre. La salida tuvo un fuerte impacto entre sus compañeras. Pincoya dejó el certamen con lágrimas en los ojos y fue despedida en medio de un clima de emoción dentro de la casa.

Pincoya fue eliminada de Gran Hermano este lunes 31 de agosto, luego de quedar en el mano a mano definitivo con Yisela “Yipio” Pintos.

Pincoya, una de las figuras de Gran Hermano

La eliminación de Pincoya representa una de las salidas más importantes de esta etapa de Gran Hermano: Generación Dorada. La participante se destacó por su personalidad y estrategia durante el juego, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de esta edición.

Además, su recorrido está vinculado con la versión chilena del reality que se grabó en Argentina durante buena parte de 2023. Su presencia en ambas experiencias la convirtió en una de las jugadoras con mayor trayectoria dentro de la franquicia.

Con su salida, la competencia ingresa en su tramo definitivo y cada gala adquiere mayor relevancia, especialmente ante la cercanía de la final prevista para el 14 de septiembre.

Cuánto midió Gran Hermano en Telefe

La gala de eliminación también volvió a posicionar a Gran Hermano como uno de los principales contenidos de la televisión abierta argentina. El programa se ubicó como lo más visto de Telefe durante la jornada, por encima de Telefe Noticias y Popstars. Además, consiguió colocar dos espacios dentro del top five de los programas más vistos del día.

La emisión promedió 10,7 puntos de rating, confirmando el interés que continúa generando el reality en su recta final. Con Pincoya fuera de competencia, quedan cada vez menos participantes y aumenta la expectativa por conocer quiénes llegarán a la definición del 14 de septiembre.