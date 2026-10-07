Quién es la esposa de Sergio Lapegüe: así es Bochi y su historia de amor

Sergio Lapegüe y Bochi construyeron una historia de amor que comenzó cuando ambos eran muy jóvenes

La historia de amor de Sergio Lapegüe y Bochi comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y se extendió durante varias décadas. Entre una familia formada por dos hijos, una extensa trayectoria en los medios y una nueva etapa profesional en redes sociales, Silvia Todaro construyó su propia identidad pública.

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Quién es Bochi, la esposa de Sergio Lapegüe

Antes de ser conocida como Bochi, Silvia Todaro era “Silvita”, un diminutivo que utilizaba su entorno más cercano. El apodo que luego se volvió popular nació dentro de su relación con Sergio Lapegüe y fue el periodista quien comenzó a utilizarlo públicamente.

Con el paso del tiempo, aquel sobrenombre íntimo trascendió la pareja y se convirtió en la forma con la que gran parte del público identifica a Silvia. Actualmente, su presencia en redes sociales le permitió desarrollar una imagen propia, vinculada principalmente al lifestyle, la belleza y distintos contenidos comerciales.

Cómo comenzó la historia de amor entre Sergio Lapegüe y Bochi

La relación entre Sergio Lapegüe y Bochi comenzó a fines de la década de 1980, cuando ambos atravesaban su juventud. Por entonces, Silvia estudiaba para convertirse en maestra jardinera, mientras el periodista comenzaba a dar sus primeros pasos en los medios de comunicación.

Los primeros tiempos de la pareja estuvieron atravesados por una particular anécdota. En una de sus primeras salidas, Silvia llegó a encontrar a Sergio besándose con otra mujer. Aquella situación, que podía haber terminado con el vínculo antes de que se consolidara, quedó finalmente como una historia del comienzo de la relación. La pareja logró superar aquel episodio y continuó adelante. En 1992 decidieron casarse y comenzar una nueva etapa juntos.

La familia de Sergio Lapegüe y Bochi

Después del casamiento llegaron los hijos. Primero nació Micaela y, algunos años más tarde, Franco Elvis, quienes se convirtieron en protagonistas de una nueva etapa familiar.

Mientras Sergio Lapegüe avanzaba en su carrera y sostenía extensas jornadas laborales, Silvia tuvo un papel central en la vida cotidiana de sus hijos. Durante años, su familia ocupó un lugar prioritario y su acompañamiento estuvo presente en las distintas etapas de crecimiento de ambos.

La dinámica familiar se construyó en paralelo con la consolidación profesional del periodista, que desarrolló una extensa trayectoria en televisión, radio y otros espacios de comunicación.

La pareja formó una familia junto a sus dos hijos y atravesó diferentes momentos a lo largo de los años.

Bochi y su carrera como influencer

Con la expansión de las redes sociales, Bochi comenzó a desarrollar una faceta profesional independiente. Su presencia digital creció progresivamente y encontró en las plataformas un espacio para compartir contenidos relacionados con el lifestyle y diferentes aspectos de su vida cotidiana.

Además de crear contenido, Silvia participó en acciones comerciales como influencer y embajadora de distintas marcas. Esta actividad le permitió establecer un vínculo directo con una comunidad que la sigue por sus experiencias, su personalidad y sus intereses.

De esta manera, la esposa de Sergio Lapegüe logró construir una identidad pública que va más allá de su vínculo con el periodista. El apodo que nació en la intimidad de una pareja terminó convirtiéndose en una marca personal y en el nombre con el que hoy es reconocida en las redes.