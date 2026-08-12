Conmoción en América luego de que Sergio Lapegue se quebrara en vivo: "Un error"

Sergio Lapegüe protagonizó un momento de profunda emoción en Lape Club Social, por América TV, al leer la carta que Lionel Messi le dedicó a su padre, Jorge Messi, tras su muerte. El conductor comenzó el programa repasando el mensaje del capitán argentino y, aunque en un primer momento logró mantenerse entero frente a cámara, hacia el cierre volvió sobre el texto y ya no pudo contener las lágrimas.

Lapegüe no pudo contener las lágrimas

La escena conmovió a todos los presentes en el estudio. "Acá estamos todos emocionados", expresó Lapegüe con la voz tomada, después de escuchar nuevamente algunos fragmentos de la carta. Lo que más lo movilizó fue la parte en la que Messi hacía referencia a la ausencia de esos llamados que esperaba de su padre antes de cada partido: "Vos fijate lo que él cuenta: 'esperaba tu mensaje cada partido y vos no me llamabas'. El tipo salía a jugar igual, viste, y la rompía", dijo, intentando dimensionar lo que Messi pudo haber atravesado lejos de las cámaras y de los estadios.

Sergio Lapegüe se emocionó al leer la carta de Messi.

Las lágrimas y el pedido de disculpas

El momento más fuerte llegó segundos después, cuando el periodista se llevó la mano a la boca y, con los ojos llenos de lágrimas, pidió disculpas por no poder seguir hablando con normalidad. "Vos imaginate lo que habrá sido para Messi. Perdónenme, pero a mí me emocionan estas cosas de los padres", expresó, visiblemente conmovido.

También reflexionó sobre lo que significó para el futbolista seguir compitiendo mientras su padre atravesaba un delicado estado de salud: "Lo que habrá sido para Messi salir a la cancha sabiendo que el padre estaba mal".

El recuerdo de la información falsa durante el Mundial

En ese mismo repaso, Lapegüe recordó el episodio ocurrido durante el Mundial, cuando circuló una información falsa sobre la muerte de Jorge Messi. "Después alguien dijo una cosa tan tremenda, que fue un error impresionante. Lo que habrá sido para el tipo, lo que habrá sido para Messi", señaló, todavía con la emoción a flor de piel.

Jorge Messi murió el sábado 8 de agosto a los 68 años en un sanatorio de Rosario, tras atravesar una delicada situación de salud. La carta que su hijo compartió en redes generó una fuerte repercusión pública y también fue replicada por medios internacionales, que destacaron el lugar central que Jorge tuvo en la carrera del capitán argentino.