Sergio Lapegüe quebró en llanto tras leer la desgarradora carta de Messi a su padre: “Estamos todos emocionados”

El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció el pasado sábado 8 de agosto a los 68 años tras luchar contra una larga enfermedad. Tras la trágica noticia, el capitán de la Selección Argentina compartió un desgarrador mensaje para despedir a su padre. En ese sentido, Sergio Lapegüe leyó las palabras de Messi al aire y no pudo aguantar la emoción.
Lionel Messi regresó a Estados Unidos el lunes por la noche tras la desoladora noticia sobre Jorge Messi y decidió publicar en sus redes sociales un mensaje sentido para su padre: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.
Luego, continuó: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.
Finalmente, el capitán cerró: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.
Sergio Lapegüe no pudo aguantar la emoción
Durante una transmisión en vivo de Lape Club Social (América TV), el periodista y conductor Sergio Lapegüe leyó las palabras que le dedicó Lionel Messi a su padre mediante una publicación en redes sociales y no pudo evitar quebrarse en llanto por la emoción.
En ese sentido, expresó: “Acá estamos todos emocionados, vos fijate lo que él cuenta, o sea, ‘esperaba tu palabra antes de cada partido y vos no me llamabas’, y el tipo salía a jugar igual, viste, y la rompía. Vos imagínate lo que habrá sido para Messi, perdónenme pero a mí me emocionan estas cosas de los padres”.
Finalmente, señaló: “Lo que habrá sido para Messi salir a la cancha sabiendo que el padre estaba mal. Y después alguien dijo una cosa tan tremenda, que fue un error impresionante, lo que habrá sido para el tipo, lo que habrá sido para Messi”.