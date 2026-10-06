Quedó irreconocible: Telefe cambió su histórico logo por la despedida de Messi

Telefe decidió sumarse a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con un gesto que no pasó inadvertido: modificó la identidad visual que lo acompaña en pantalla desde hace décadas, en una jornada atravesada por una cobertura especial de punta a punta.

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Un logo con los colores de la Selección

El canal dejó de lado, por la ocasión, las tres pelotas clásicas que lo identifican (azul, verde y roja). En su lugar, mostró tres pelotas en celeste, blanco y celeste, los colores de la camiseta albiceleste. Además, sumó un detalle en homenaje al capitán: el número 10 en dorado, ubicado dentro de la pelota blanca.

El logo de Telefe en homenaje a Messi.

Una programación pensada para el Monumental

El cambio estético acompaña una grilla modificada para este martes 6 de octubre. La cobertura arrancó temprano con Buen Telefe, que tuvo móviles en las inmediaciones y en el interior del estadio para mostrar cómo se vivía la previa. Más tarde, desde las 14:45, se emitió una edición especial de Cortá por Lozano, y a las 16:45 llegó un segmento de palpitar la despedida titulado "Palpitando la despedida de Leo". La idea del canal fue que el evento atravesara toda su pantalla, combinando información, entretenimiento y deporte durante casi todo el día.

El plato fuerte llegó a las 20, cuando Argentina enfrentó a Benín en el estadio Monumental, en el último partido de Messi con la camiseta nacional en Buenos Aires. El encuentro fue transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports, y contó además con un show previo con artistas y fuegos artificiales.

También cambiaron en redes sociales

Sacaron su logo tradicional de la bio de sus redes sociales oficiales y pusieron el nuevo. Sumado a que también al lado estaba la imagen de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Otra manera de mostrar respeto y homenajear el último baile del mejor jugador del mundo con la Albiceleste.

Telefe también cambió su foto de perfil.

Más de 21 años de historia

La despedida cierra una trayectoria que comenzó con el debut ante Hungría en 2005 y que, tras más de 21 años, dejó cuatro títulos con la Selección mayor y una colección de récords que lo ubican como el futbolista más importante de la historia albiceleste. Con esa dimensión, el canal apostó a convertir la ocasión en un acontecimiento que excediera lo deportivo, y el rediseño de su logo fue su manera de rendirle homenaje desde la pantalla.