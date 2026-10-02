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Escándalo en Telefe por el nuevo cruce de dos de sus figuras al aire: "No te quedás calladita"

Dos reconocidas figuras de Telefe protagonizaron un tenso momento al aire de un aclamado ciclo del canal que tuvo su debut hace tan solo unos días.

02 de octubre, 2026 | 15.01
Telefe.

A tan solo unos días del esperado debut de MasterChef Celebrity en Telefe, la China Ansa y Elizabeth Vernaci protagonizaron nuevamente un tenso cruce durante las grabaciones del ciclo. La situación surgió a partir de un comentario de Wanda Nara sobre la actitud que había tenido la locutora frente a uno de los jurados.

Todo comenzó cuando la conductora habló sobre la reacción de Vernaci ante Germán Martitegui y destacó que, a diferencia de otros participantes, no se quedó callada frente al chef. En ese marco, señaló: “Igual mucho miedo, no porque le contestaste, no te quedas calladita, no sos una mudita”.

Rápidamente, la locutora respondió y cuestionó que se la ubicara en el rol de una participante conflictiva: “¿Pero cómo no le voy a contestar? No está bueno que me pongan ya en el papel de la conflictiva, porque los calladitos son peores, yo lo digo todo en la cara”. Luego de esto, Wanda se dirigió a la mesa de la China Ansa para hablar sobre el comentario de Vernaci.

En ese momento, Wanda recordó el antecedente entre la periodista y la locutora y destacó que ambas volvían a compartir espacio en el reality: “China, tuviste muchos problemas trabajando cerca de La Negra, pero de vuelta estás atrás de La Negra”. Luego, entre risas, la conductora hizo referencia a la situación y lanzó: “Sí, no me la puedo sacar de encima”. A raíz de este comentario, La Negra reaccionó con otra chicana y agregó: “Me sigue, me sigue”. Finalmente, la China Ansa respondió de manera contundente y dejó en claro que la relación entre ambas continuaba siendo tensa: “Yo no te aguanto”.

El tenso vínculo de La China Ansa y Elizabeth Vernaci

La China Ansa y La Negra Vernaci protagonizaron uno de los primeros cruces de MasterChef Celebrity. En el debut, ambas tuvieron que cocinar juntas por decisión del sorteo y desde el comienzo dejaron en claro que no coincidían en la forma de organizar el plato. Ansa explicó después que las dos querían tomar decisiones diferentes y que, por eso, comenzaron con algunas diferencias.

Durante la preparación de una merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca, las dos intercambiaron varias chicanas, aunque finalmente lograron completar el plato. Después, Ansa contó que el cruce había comenzado mal pero que terminaron bien.

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