Escándalo en Telefe por el nuevo cruce de dos de sus figuras al aire: "No te quedás calladita"

Dos reconocidas figuras de Telefe protagonizaron un tenso momento al aire de un aclamado ciclo del canal que tuvo su debut hace tan solo unos días.

A tan solo unos días del esperado debut de MasterChef Celebrity en Telefe, la China Ansa y Elizabeth Vernaci protagonizaron nuevamente un tenso cruce durante las grabaciones del ciclo. La situación surgió a partir de un comentario de Wanda Nara sobre la actitud que había tenido la locutora frente a uno de los jurados.

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Todo comenzó cuando la conductora habló sobre la reacción de Vernaci ante Germán Martitegui y destacó que, a diferencia de otros participantes, no se quedó callada frente al chef. En ese marco, señaló: “Igual mucho miedo, no porque le contestaste, no te quedas calladita, no sos una mudita”.

Rápidamente, la locutora respondió y cuestionó que se la ubicara en el rol de una participante conflictiva: “¿Pero cómo no le voy a contestar? No está bueno que me pongan ya en el papel de la conflictiva, porque los calladitos son peores, yo lo digo todo en la cara”. Luego de esto, Wanda se dirigió a la mesa de la China Ansa para hablar sobre el comentario de Vernaci.

En ese momento, Wanda recordó el antecedente entre la periodista y la locutora y destacó que ambas volvían a compartir espacio en el reality: “China, tuviste muchos problemas trabajando cerca de La Negra, pero de vuelta estás atrás de La Negra”. Luego, entre risas, la conductora hizo referencia a la situación y lanzó: “Sí, no me la puedo sacar de encima”. A raíz de este comentario, La Negra reaccionó con otra chicana y agregó: “Me sigue, me sigue”. Finalmente, la China Ansa respondió de manera contundente y dejó en claro que la relación entre ambas continuaba siendo tensa: “Yo no te aguanto”.

El tenso vínculo de La China Ansa y Elizabeth Vernaci

La China Ansa y La Negra Vernaci protagonizaron uno de los primeros cruces de MasterChef Celebrity. En el debut, ambas tuvieron que cocinar juntas por decisión del sorteo y desde el comienzo dejaron en claro que no coincidían en la forma de organizar el plato. Ansa explicó después que las dos querían tomar decisiones diferentes y que, por eso, comenzaron con algunas diferencias.

Durante la preparación de una merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca, las dos intercambiaron varias chicanas, aunque finalmente lograron completar el plato. Después, Ansa contó que el cruce había comenzado mal pero que terminaron bien.