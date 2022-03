"Belfast" y "CODA" ganaron los Oscar por Guion Original y Adaptado

El reconocido actor y realizador Kenneth Branagh recibió esta noche el primer Oscar de su carrera por el guion de "Belfast", la película autobiográfica que dirigió sobre su inocente infancia durante los 60 en medio del conflicto entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte.

El galardón fue presentado por los actores Elliot Page, J.K. Simmons y Jennifer Garner -del elenco de "La joven vida de Juno"-, justo antes de que el cantante Shawn Mendes y la actriz Tracee Ellis Ross anunciaran el lauro a Mejor Guion Adaptado para la estadounidense Sian Heder, por su comedia dramática "CODA".

"CODA", una de las máximas favoritas a quedarse con el premio mayor de Mejor Película, lleva dos Oscar sobre dos nominaciones (Actor de Reparto y Guion Adaptado) sobre las tres que tuvo en esta edición de los Oscar.

En tanto, Branagh, que ostenta el récord de ser la única persona nominada en siete categorías distintas a lo largo de su carrera, obtuvo hoy su primera estatuilla en una edición en que también compite en Mejor Película y Mejor Dirección

El escenario del Dolby Theatre que recibe la 94ta. entrega de los premios de la Academia de Hollywood también recibió a un equipo de artistas que interpretaron la popular canción "We Don't Talk About Bruno", de la película animada "Encanto", que minutos antes se había alzado como la Mejor Película Animada de esta edición.

También fue el turno de la terna a Mejor Vestuario, cuya estatuilla -presentada por la actriz Lupita Nyong'o y la diseñadora Ruth E. Carter (ganadora del Oscar por "Pantera Negra")- quedó en manos de la inglesa Jenny Beavan por su trabajo en "Cruella".

Además, Mila Kunis tuvo la oportunidad de mencionar los "tiempos oscuros" que se viven a nivel mundial por el implícito conflicto bélico en Ucrania para dar lugar a la presentación musical de la canción "Somehow You Do", candidata por la película "Four Good Days", en la voz de Reba McEntire.

Con información de Télam