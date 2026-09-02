La diputada nacional Lilia Lemoine lanzó duras críticas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una entrevista en el canal LN+ junto al periodista utra oficialista Luis Majul. La legisladora de La Libertad Avanza cuestionó la actividad política de la exmandataria y sostuvo que debe regir una estricta igualdad ante la ley sin ningún tipo de excepciones.

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"Lo más peligroso es que cada vez que la justicia diga: 'Mire señora, esto no corresponde', lo toma como persecución política. Es una locura", sentenció la dirigente oficialista durante el intercambio televisivo con uno de los periodistas preferidos del presidente.

"Cristina está presa. Es indignante ver cómo pide privilegios una persona que está presa, que hasta recibe mandatarios de otros países en su domicilio y ni siquiera quiere rendir cuentas al respecto", afirmó Lemoine en la pantalla de LN+. En ese marco, agregó: "Tiene que rendir cuentas al pueblo argentino. Tiene que guiarse bajo la ley".

La legisladora también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el entorno político de la expresidenta concentre actividades en el mismo edificio. En ese sentido, advirtió sobre la chance de "mudar a toda La Cámpora ahí y hacer una base de operaciones", argumentando que la presencia de la dirigente genera malestar en los vecinos de la zona.

El reclamo sobre el uso del celular y las condiciones carcelarias

"A los presos hay que sacarles el celular para que dejen de operar redes delictivas desde la cárcel", disparó la legisladora nacional, estableciendo una comparación con el régimen general de las personas privadas de la libertad y el de la ex presidenta de la Nación. Y continuó: "Cristina está presa y el celular lo puede usar como quiera, pero además tiene su oficina ahí. Eso es lo grave porque quizás se esté escondiéndose en algún vericueto legal para hacer todo eso".

En esa línea, Lemoine insistió en despersonalizar la discusión para analizar el impacto institucional: "Tratemos de olvidarnos que es Cristina, supongamos que es otro delincuente condenado. ¿Cómo se vería frente a la sociedad que una persona condenada por un delito esté moviéndose libremente como si no hubiera pasado nada?".

El rechazo a la figura de presa política

Para concluir, la diputada libertaria desestimó las muestras de respaldo internacional y las posturas de distintos sectores que denuncian irregularidades en los procesos judiciales. En particular, aludió a las declaraciones públicas realizadas por referentes de la región sobre Cristina.

"Si uno saca de lado todo esto de: 'No, bueno, es una presa política', y todo lo que dice la izquierda, lo que dice Lula... Eso es extraño, eso está mal, eso da un mal sabor", sostuvo Lemoine, en referencia a los apoyos del mandatario brasileño y dirigentes afines.

Para la diputada, el eje del debate debe centrarse exclusivamente en la aplicación irrestricta de las normas vigentes. "No es que la justicia obre mal, es que ellos lo utilizan para decir que Cristina es una perseguida política, y no, es igualdad frente a la ley", concluyó.