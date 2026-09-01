A cuatro años del intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo encabezó un acto en la puerta de San José 1111 en el que recordó las épocas de bonanza económica de los gobiernos kirchneristas y pidió a la militancia que no se "quiebre" ni dejen que se les "rompa el autoestima".

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"No se quiebren, que no les rompan la autoestima, cada uno de nosotros vale y vamos a sacar nuestra patria adelante y que las famlias argentinas vivan mejor y que los trabajadores y trabajadoras recuperen la pata que alguien hoy se está quedado", arengó Máximo y cerró: "Y que en el gobierno de Cristina terminaba en la mesa y el asado de los domingos".

"A los argentinos les mintieron, les dijeron que iban a dolarizar sus ingresos y nosotros no supimos desmontar esa mentira. Tenemos que ser mejores. Tenemos que hablar menos de algunos quilombos que tenemos y más de explicarle a la gente qué pasa con este tipo de modelo económico", dijo Máximo en otro tramo de su discurso para luego recordar los momentos previos al intento de asesinato de Cristina.

Máximo contra el Gobierno

"Esto que se vive hoy, esta degradación de la vida de las familias y personas, que hace que muchos exploten y se partan al medio porque no hay un mango y que miles de pibes no tengan expectativa en el futuro, que busquen horizonte fuera de la patria y que otros elijan quitarse la vida antes que vivir, apretados por una crisis económica, en soledad. Nuestro pueblo pide trabajo, nuestro pueblo pide una oportunidad, quiere poder comer los domingos en familia. Podemos ver someter a nuestros jubilados y jubiladas a una mísera pensión y jubilación mientras los giros y remesas al exterior de petroleras y energéticas crecen y crecen", criticó el diputado nacional de Unión por la Patria.