El mensaje de Kicillof a 4 años del atentado a CFK: “el intento de asesinato sigue impune”

El gobernador Axel Kicillof dedicó un nuevo mensaje en sus redes sociales este martes 1° de septiembre, fecha en que se cumple un nuevo año del intento de magnicidio contra la ex Presidenta, Cristina Fernández. Actualmente, la dirigenta cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, por la causa “Vialidad”.
“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, expresó el mandatario bonaerense. Además, se refirió a la condena que pesa sobre ella: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”.
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Para el máximo mandatario bonaerense se trata de “dos caras de una misma moneda”, ya que es “un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”. Por ello reiteró el pedido al poder judicial: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.
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Los partidos políticos se expresaron
Referentes de diferentes fuerzas políticas del espectro nacional y popular, liderados por el Partido Justicialista (PJ), emitieron un comunicado a cuatro años del intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que advirtieron por la "deshumanización del adversario" y señalaron que "la democracia comienza a deteriorarse".
"La democracia no admite la eliminación del adversario", se titula la solicitada firmada por 22 partidos de alcance nacional, en la que alertaron por el lawfare y las fake news, y expresaron que "existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física", en referencia al intento de asesinato perpetrado materialmente por Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte el 1° de septiembre de 2022.
Los firmantes son:
- PARTIDO JUSTICIALISTA — José Mayans
- FRENTE RENOVADOR — Diego Giuliano / Sergio Massa
- ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL — Miguel Ángel Pichetto
- NUEVO ENCUENTRO — Martín Sabbatella
- PRINCIPIOS Y VALORES — Guillermo Moreno
- MOVIMIENTO NACIONAL ALFONSINISTA — Leopoldo Moreau
- PATRIA GRANDE — Juan Grabois
- FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA — Ricardo Alfonsín
- RADICALISMO AUTÉNTICO — Federico Storani
- KOLINA — Carlos Castagneto
- FRENTE GRANDE — Mario Secco
- LA PATRIA DE LOS COMUNES — Emilio Pérsico
- PARTIDO SOLIDARIO — Carlos Heller
- UNIDAD SOCIALISTA — Jorge Rivas
- UNIDAD POPULAR — Claudio Lozano
- FORJA — Gustavo López
- PARTIDO DE LA VICTORIA — Esteban San Pedro
- ESPACIO POPULAR — Eduardo Sigal
- PTP-PCR — Juan Carlos Alderete
- PARTIDO INTRANSIGENTE — Lucrecia Monteagudo
- PARTIDO COMUNISTA — Jorge Kreyness
- NUEVA DIRIGENCIA — Matías Barroetaveña
- LIBRES DEL SUR — Humberto Tumini