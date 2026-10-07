La periodista de TN Guadalupe Vázquez y el conductor de Intrusos Rodrigo Lussich protagonizaron un fuerte cruce que rápidamente se viralizó en redes sociales. Todo comenzó cuando la comunicadora chicaneó a Cristina Kirchner en un video grabado desde las calles de Nueva York: "A Cristina se le haría agua la boca... Nada más nacional y popular que esta esquina".

{{{htmlAmp}}}

A raíz de este video, Lussich compartió un descargo en su cuenta personal de X y criticó la actitud de Vázquez: "Obsesión. Mujeres contra mujeres es, lamentablemente, un movimiento que compite a diario con la empatía del feminismo. A CFK la odiaban los tipos porque detestaban que una mujer les diera órdenes, y las mujeres porque era mandona también, pero más porque si las carteras, si los zapatos, si los vestidos, si los peinados, que cómo es posible, le pagamos las vestidoras, las peinadoras, con la nuestra".

Finalmente, señaló que la periodista no puede "soltar" a la ex presidenta de la Nación Argentina: "Si habrán batido el parche con eso, son las mismas que le dicen 'Tatiana' a la China Suárez, o muchas de ellas ahora no preguntan por el vestido de Karina Milei que aunque no lo luzca, debe valer lo suyo. Antiperonismo + anti feminismo: cóctel letal. Guada es una digna representante de tales características. Y no puede soltar, pobre... Ya la tiene presa, ya no puede gobernar, y la sigue odiando. Incurable".

La brutal respuesta de Guadalupe Vázquez

Lejos de quedarse callada, Guadalupe apuntó contra el conductor de Intrusos (América TV) en X y fue contundente con su respuesta: "Qué loco que vos ahora seas tan defensor del 'feminismo' cuando hace años inventaste que yo era amante de Lanata, entonces mi jefe en Radio Mitre, y que me habían visto entrando al Faena para encontrarme con él, cuando yo no solo mantenía con él, como lo hice y hago con todos mis jefes, una relación estrictamente profesional, sino que además ni siquiera conocía ese lugar".

El brutal descargo de Guadalupe Vázquez en redes sociales.

Luego, recordó la actitud que tuvo Lussich hace unos años: "En ese momento no te importó ensuciar el nombre de una mujer, madre y profesional, a la que acusaste de salir con su jefe casado solo por su condición de mujer, porque no había absolutamente nada más que eso. Pero claro, Lanata estaba en el pico de 'La Ruta del Dinero K', destapando toda la mugre de tu kirchnerismo tan amado y 'valía todo' en esa orquestada campaña de difamación de la que vos participaste".

Luego, añadió: "Lo entiendo, porque tu especialidad fue siempre hablar por atrás. Así que no me extraña, querido Rodrigo, tu doble vara y tu hipocresía, porque son también condición sine qua non de este falso relato que le vendieron durante 20 años al pueblo argentino, tan falso como tu pretendido feminismo".