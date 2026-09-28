Qué pasó con Donato De Santis: por qué no está en MasterChef Celebrity 2026

Donato De Santis confirmó su salida de MasterChef Celebrity después de más de una década en el programa.

La ausencia de Donato De Santis es una de las principales novedades de MasterChef Celebrity 2026. Después de más de una década como una de las figuras centrales del reality gastronómico, el chef decidió cerrar una etapa en televisión y explicar públicamente los motivos de su salida del jurado de esta edición.

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Donato De Santis anunció su salida de MasterChef

La despedida de Donato De Santis de MasterChef Celebrity se produjo durante una emisión del programa, cuando el chef interrumpió brevemente a Wanda Nara para comunicar una decisión personal que ya había tomado.

“Wanda, un segundo, perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal”, comenzó el cocinero antes de anunciar su salida del ciclo. “Ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación”, expresó De Santis durante el programa emitido el miércoles 18 de marzo.

La decisión puso fin a una extensa etapa dentro del formato, donde compartió el jurado con Germán Martitegui y Damián Betular. Su presencia se había convertido en una de las características reconocibles del programa gastronómico.

Donato De Santis fue jurado de MasterChef Celebrity en las últimas ediciones.

Por qué Donato De Santis dejó MasterChef Celebrity

Horas después de comunicar su decisión, Donato De Santis habló sobre su salida en Cortá por Lozano y explicó que se trató de una determinación meditada, vinculada con el momento personal y profesional que atraviesa.

“La televisión siempre ha sido muy generosa conmigo. Una vez más me permitió ese lugar para expresarme”, sostuvo el chef durante la entrevista. De Santis también hizo referencia al paso del tiempo y a la necesidad de reconocer cuándo es momento de cerrar una etapa. “Soy una persona grande ya, y yo creo que es importante reconocer los momentos y de dar un paso al costado”, explicó.

Según sus propias declaraciones, la decisión no estuvo planteada como una ruptura con la televisión, sino como una manera de modificar su vínculo con los medios y con su actividad profesional.

La reflexión de Donato sobre dejar lugar a nuevos talentos

Otro de los motivos mencionados por el chef estuvo relacionado con la posibilidad de que nuevas figuras puedan ocupar espacios que durante años estuvieron vinculados con su trayectoria.

“Es asumir esa responsabilidad y dejar que algún otro talento tenga la oportunidad. Sino es como un monopolio”, señaló De Santis. La definición refleja su intención de cerrar una etapa extensa y permitir la renovación del formato. Después de tantos años frente a las cámaras, el cocinero planteó su salida como una decisión personal y profesional, más que como un alejamiento conflictivo.

Donato De Santis compartió el jurado de MasterChef Celebrity con Damián Betular y Germán Martitegui.

Qué hará Donato De Santis después de MasterChef

La salida de MasterChef Celebrity tampoco significa que De Santis vaya a abandonar por completo los medios de comunicación. El chef adelantó que tiene interés en explorar otras facetas vinculadas con la televisión y la comunicación.

“Ahí en la televisión y en algunas otras cosas que no sean más de chef”, explicó al referirse a sus próximos proyectos. A esta nueva etapa también se suma una prioridad personal: disponer de mayor tiempo para compartir con su familia y reducir el ritmo de trabajo después de años de intensa exposición.

Durante sus declaraciones, además, De Santis destacó especialmente el vínculo construido con el público desde su llegada a la Argentina. Su salida de MasterChef Celebrity marca así el cierre de una etapa televisiva, mientras el programa encara una nueva temporada con cambios en la composición de su jurado.