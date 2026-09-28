Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026

MasterChef Celebrity 2026 se prepara para una nueva temporada con cambios importantes en su jurado.

MasterChef Celebrity prepara una nueva temporada con importantes novedades detrás de las cocinas. Mientras avanzan los preparativos y comienzan a conocerse detalles de la competencia, una de las principales incógnitas estaba relacionada con la composición del jurado y el reemplazo de una de sus figuras históricas.

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MasterChef Celebrity 2026: quién ocupará el lugar de Donato De Santis

La nueva edición del reality gastronómico llegará con modificaciones en su panel de especialistas. Durante la última temporada, Donato De Santis había anunciado que aquella sería su última participación como integrante del jurado, después de compartir ese lugar con Damián Betular y Germán Martitegui.

A partir de ese anuncio, la producción mantuvo en reserva quién sería el encargado de ocupar la silla que dejaría vacante el reconocido chef italiano. La definición se produjo mientras avanzan los preparativos para el comienzo del rodaje y también empiezan a conocerse los primeros nombres de las figuras que participarán de la competencia.

Finalmente, la incógnita quedó despejada y la nueva integrante del jurado será una reconocida cocinera argentina.

Maru Botana se suma al jurado de MasterChef Celebrity

Maru Botana será la encargada de completar el nuevo trío de jurados de MasterChef Celebrity. La propia cocinera confirmó la noticia durante su visita a Otro día perdido, programa de El Trece, situación que generó sorpresa debido a que se trata de una señal televisiva competidora.

Con su incorporación, Botana asumirá un nuevo desafío dentro de un formato que combina gastronomía, entretenimiento y la participación de figuras del espectáculo. Su llegada marca además una renovación respecto de la formación que acompañó las últimas temporadas del programa.

De esta manera, el jurado para la edición 2026 quedará integrado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui.

Damián Betular: trayectoria y experiencia en pastelería

Damián Betular continuará como uno de los jurados de MasterChef Celebrity 2026, lugar que ocupa después de consolidar una extensa trayectoria dentro de la gastronomía y la pastelería.

El chef se desempeñó como Chef Pastelero y Ejecutivo en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, donde tuvo entre sus responsabilidades la elaboración de propuestas gastronómicas para distintas personalidades internacionales. En 2014 recibió el reconocimiento como Líder del Año de las Américas de Hyatt.

Además de su experiencia en hoteles de alta categoría, Betular desarrolló su propio emprendimiento gastronómico. Es el fundador de Betular Pâtisserie, una reconocida pastelería ubicada en el barrio porteño de Devoto.

El jurado de MasterChef Celebrity 2026 quedará integrado por Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui.

Germán Martitegui: el chef detrás de Tegui

Germán Martitegui también seguirá al frente de la evaluación de los participantes en la nueva temporada. Su trayectoria incluye la creación de algunos de los restaurantes más reconocidos de la gastronomía argentina.

En 2001 abrió Olsen, su primer restaurante, proyecto con el que comenzó a consolidar su carrera como empresario gastronómico. Años después fundó Tegui, establecimiento que recibió numerosos reconocimientos y se convirtió en uno de los restaurantes más premiados de la región.

Con la continuidad de Betular y Martitegui y la incorporación de Maru Botana, MasterChef Celebrity 2026 presentará una nueva composición en su jurado. La renovación se producirá luego de la salida anunciada por Donato De Santis y a pocas semanas del inicio de las grabaciones de la nueva temporada.