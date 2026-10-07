No va más: la inesperada decisión que se tomó con Trebucq y Cristina Pérez en LN+

Según datos difundidos por el medio U24, La Nación+ estaría atravesando un difícil momento en cuanto a las coberturas de Esteban Trebucq y Cristina Pérez.

Según informó el medio de comunicación U24, el canal de noticias La Nación+ atraviesa un difícil momento en cuanto a la medición de rating. El emblemático ciclo estaría registrando apenas una décima de punto. Esto quiere decir que, de acuerdo con los datos difundidos, el canal habría alcanzado solamente 10.000 televidentes en toda el área metropolitana.

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Asimismo, durante la emisión del 5 de octubre, Esteban Trebucq informaba sobre la victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Sin embargo, esa franja habría sido particularmente dominada por la cobertura de TN desde Río de Janeiro, que alcanzó los 2,2 puntos de rating.

Luego, a las 19 horas, ocurrió algo similar durante la editorial de Cristina Pérez, que habría registrado apenas una décima de rating. En otros momentos, este ciclo había logrado posicionarse como líder, mientras que en esta oportunidad como en tantas otras habría quedado en el séptimo lugar entre C5N, TN, Crónica, Canal 26 y A24.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en segunda vuelta

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, realizada el domingo 4 de octubre de 2026. Obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quedó segundo con el 45,16%. Los datos fueron informados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Como ninguno de los dos candidatos superó el 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta. Flávio Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse el domingo 25 de octubre, cuando los brasileños elegirán al próximo presidente del país. Esta es la primera candidatura a la Presidencia de Bolsonaro. En la primera vuelta obtuvo poco más de 56 millones de votos, frente a unos 53,9 millones de Lula.