El papelón de Robertito Funes Ugarte con el micrófono abierto al aire de LN+: "Qué vergüenza"

Durante una transmisión en vivo en La Nación+ del pasado 2 de octubre, Robertito Funes Ugarte protagonizó un incomodo momento al quedar totalmente expuesto con su micrófono abierto. Asimismo, lanzó una frase que resumía el mal humor con el que había llegado al canal: "A ver si nos ponemos de acuerdo. Momento de los títulos, 7.33. Gracias".

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Luego de este tenso momento con la producción en contra, el conductor explotó y le arrancó de la mano un papel a una persona del equipo del canal. Acto seguido, expresó: "Qué vergüenza". Sin embargo, no es la primera vez en la semana que el conductor tiene una mala pasada al aire.

Anteriormente, Robertito protagonizó un instante de furia cuando comentó que había sido victima de una estafa en su cuenta de celular. En ese momento, la figura televisiva explicó que fue hackeado por, según su testimonio, un diputado de La Campora.

El delito virtual que sufrió Robertito Funes Ugarte

En ese marco, el conductor detalló con enojo cómo fue el hecho: "El jueves pasado me hackearon la cuenta del celular. Un reverendo hijo de su madre, del cuál ya tengo su teléfono. Es de la agencia Movistar, y aunque no lo crean es un diputado de la Cámpora el que me hizo esto".

Luego, agregó información sobre los extraños mensajes que había recibido antes del delito virtual: "Dije 'qué raro, por ahí las empresas se cuelgan un día y se cuelgan'. Y desde el jueves pasado, mi teléfono se murió. No tenía nada, absolutamente nada". Finalmente, señaló que se hicieron pasar por él y le robaron los datos personales: "Se hizo pasar por mí, tenía todos mis datos, mi documento, mi CUIT, tenía mi dirección, tenía absolutamente todo. Entonces cada dato que le daba a la persona de la empresa era correcto".