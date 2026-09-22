El conductor ultra oficialista Robertito Funes protagonizó un encendido momento al aire al manifestar su rechazo contra una resolución judicial vinculada a la aplicación de la normativa penal para menores de edad. La controversia se desató a partir del análisis de una resolución emitida en los tribunales porteños sobre un hecho delictivo reciente.

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En el piso del canal, el debate giró en torno a la decisión adoptada por la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil para aplicarlo a un expediente puntual. La medida de la magistrada generó una inmediata reacción por parte del presentador, quien cuestionó con dureza su postura frente a las causas que involucran a jóvenes infractores.

El caso que derivó en la inconstitucionalidad del régimen

De acuerdo con la explicación brindada en el estudio, el episodio delictivo ocurrió cuando los sospechosos abordaron a un hombre para exigirle la entrega de sus pertenencias. Entre los involucrados en el hecho delictivo se encontraba una persona de 14 años de edad, circunstancia por la cual intervino el fuero penal juvenil.

Robertito Funes arremetió contra la magistrada y comparó su accionar con antecedentes previos en el fuero judicial, mencionando a la jueza Pascual y recordando el violento ataque a un playero que quedó con secuelas físicas irreversibles tras ser golpeado por un joven de 17 años.

El conductor calificó a la jueza con términos descalificativos y lanzó al aire: "Esta mujer es una impresentable". Acto seguido, profundizó su reclamo hacia ambas funcionarias judiciales al expresar: "Yo le digo a estas dos, a la Pascual y a esta otra, que se lleven a los chorritos, a los asesinos a vivir en su casa, que los adopten, que los tengan a los menores de 14 años, que les den una vida divina a ver si ellas son tan valientes".

Para concluir su descargo en la pantalla de LN+, Funes incorporó valoraciones de corte ideológico sobre la magistrada porteña y cuestionó su apego a la normativa vigente. "Esta señora, la Marinis, es una militante peronista y kirchnerista acérrima, además de todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de la ley, por supuesto", sentenció el conductor ante las cámaras.