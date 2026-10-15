Por qué no sale hoy MasterChef Celebrity 2026: los motivos de Telefe

La próxima emisión de MasterChef Celebrity está prevista para el domingo, luego de la modificación de la grilla por el compromiso deportivo.

La programación de Telefe tendrá cambios esta semana y uno de sus ciclos más vistos quedará fuera de la pantalla por una noche. La ausencia de MasterChef Celebrity sorprendió a los seguidores del reality culinario, que esperaban una nueva emisión en medio de la competencia y las expectativas por la próxima eliminación.

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Por qué no sale hoy MasterChef Celebrity 2026

El motivo por el que MasterChef Celebrity no saldrá al aire este jueves 15 de octubre está relacionado con la transmisión de un importante partido de fútbol. Telefe modificará su grilla para emitir el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo .

no saldrá al aire este está relacionado con la transmisión de un importante partido de fútbol. Telefe modificará su grilla para emitir el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre . El partido comenzará a las 21:30 y tendrá una cobertura especial que ocupará buena parte del horario central de la señal . Debido a la duración del encuentro y al análisis posterior, la programación deportiva se superpondrá con el espacio que habitualmente ocupa el reality conducido por Wanda Nara.

. Debido a la duración del encuentro y al análisis posterior, la programación deportiva se superpondrá con el espacio que habitualmente ocupa el reality conducido por Wanda Nara. La decisión de las autoridades del canal fue retirar la emisión del jueves para evitar que el programa se transmita de manera recortada o comience demasiado tarde. De esta manera, los seguidores deberán esperar para conocer cómo continúa la competencia entre los participantes.

Qué partido de fútbol transmite Telefe este jueves 15 de octubre

La señal apostará por el fútbol internacional con el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Se trata de una instancia decisiva del torneo continental, que concentra la atención de los hinchas y representa una apuesta importante para la programación televisiva.

La transmisión comenzará minutos antes de las 21:30, con la previa del encuentro. Una vez finalizado el partido, el canal también prevé un espacio para el análisis de lo ocurrido en la cancha y las repercusiones deportivas.

Este esquema explica por qué el fútbol ocupará la franja en la que suele comenzar MasterChef Celebrity, alrededor de las 22:15. Como el encuentro podría extenderse hasta después de las 23:15, sumar una emisión completa del reality resultaría difícil sin alterar significativamente los horarios previstos.

Cuándo vuelve MasterChef Celebrity a Telefe

Ante la suspensión de la gala del jueves, la próxima emisión de MasterChef Celebrity está prevista para el domingo. De esta manera, el público tendrá que esperar unos días más para volver a ver a los famosos frente a las hornallas y conocer el desarrollo de los desafíos culinarios.

Por el momento, resta conocer qué tipo de gala se emitirá ese día y si habrá una instancia de eliminación. La modificación de la grilla también abrió interrogantes sobre el calendario de la competencia y la fecha en la que se despedirá un nuevo participante.

El cambio no implica el final del ciclo ni una suspensión definitiva, sino una modificación puntual de la programación de Telefe por un compromiso deportivo. La continuidad del certamen seguirá sujeta a los horarios que determine el canal.

MasterChef Celebrity 2026 no tendrá una nueva emisión este jueves 15 de octubre debido a un cambio en la programación de Telefe

Cómo afecta el cambio de programación al reality de Wanda Nara