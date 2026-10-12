Qué dijo Paula Trápani tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity 2026

Paula Trápani quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2026 tras enfrentarse a Mike Amigorena en una gala decisiva que terminó con cuestionamientos al jurado.

La eliminación de Paula Trapani de MasterChef Celebrity generó repercusiones dentro y fuera del reality de cocina. Tras perder el mano a mano frente a Mike Amigorena, la periodista cuestionó la actitud del jurado durante la gala y puso en duda la imparcialidad de la evaluación que determinó su salida del certamen.

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Paula Trápani criticó al jurado de MasterChef Celebrity

Luego de conocer la decisión de los chefs, Paula Trápani habló con Yanina Latorre, conductora de Stream Telefe, y expresó su disconformidad con el desempeño del jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular.

Consultada sobre si consideraba que Maru Botana y Martitegui habían sido injustos con ella, la periodista respondió sin esquivar la polémica. Si bien aclaró que tenía una buena relación con Betular, cuestionó lo ocurrido durante la preparación de los platos.

"A Damián no puedo criticarlo porque me cae bien de siempre", señaló Trápani. Sobre el resto de la evaluación, sostuvo: "Estaban los tres de acuerdo supuestamente; muy justos no fueron".

La participante también manifestó que se sintió poco acompañada durante la prueba, una situación que, según explicó, influyó en su percepción de la gala de eliminación.

Por qué Paula Trápani se sintió abandonada durante la gala

Uno de los principales cuestionamientos de la periodista estuvo relacionado con la asistencia que recibieron los participantes mientras cocinaban. Según relató, los integrantes del jurado recorrieron las distintas estaciones, pero consideró que no todos recibieron el mismo nivel de atención.

"En toda la cocinada de hoy me sentí abandonada porque los jurados fueron a las distintas islas; con Hernán estuvieron un rato largo", expresó durante la charla con Yanina Latorre.

La observación apuntó a la diferencia de tiempo que, desde su perspectiva, los chefs dedicaron a cada concursante. Sus declaraciones llegaron después de una prueba decisiva, en la que cada preparación podía determinar la continuidad en la competencia.

Aunque la periodista cuestionó el desarrollo de la evaluación, la decisión final quedó en manos del jurado, que definió su salida frente a la de Mike Amigorena.

El plato que dejó afuera a Paula Trápani de MasterChef Celebrity

En la gala de eliminación participaron figuras como Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner, Campi, Sebastián Presta, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello y Morena Beltrán, además de Trápani y Amigorena.

El desafío culinario fue determinante para la continuidad de los concursantes. La periodista presentó un risotto rojo con calamares, una preparación que no convenció a los chefs porque consideraron que el arroz no estaba suficientemente cocido.

Tras comparar los platos de los participantes que quedaron en la instancia final, el jurado resolvió que Trápani debía abandonar el programa. De esta manera, se convirtió en la segunda eliminada de la temporada 2026, después de Pachu Peña, quien había dejado el certamen en la primera gala de eliminación.

Paula Trápani cuestionó a Maru Botana y Germán Martitegui después de su eliminación y aseguró que la evaluación no fue del todo justa.

Qué dijo Paula Trápani tras abandonar el reality

Más allá de las críticas a la evaluación, la periodista también expresó su decepción por tener que despedirse del programa antes de lo esperado. Según manifestó, tenía expectativas de avanzar en la competencia y había dedicado esfuerzo a cada preparación.

"Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia", expresó después de escuchar el veredicto.

Su salida de MasterChef Celebrity estuvo marcada así por dos aspectos: la frustración por no poder continuar y los cuestionamientos sobre el acompañamiento del jurado durante la prueba. Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo a la competencia, que combina desafíos gastronómicos, exposición televisiva y la convivencia entre personalidades de distintos ámbitos.