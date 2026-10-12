MasterChef Celebrity 2026: quién fue el segundo eliminado del certamen

MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este domingo 11 de octubre a su segundo eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 12 participantes que estuvieron en la cuerda floja. Once siguieron en carrera, mientras que el peor se despidió de manera más que temprana del reality.

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¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Alejandro Lerner, Campi, Julieta Nair Calvo, Grego Rosello, Paula Trápani, Hernán Coronel, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Pablo Migliore y Pablo Giralt. Sebastián Presta originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Nazareno Casero vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato del jueves de última chance le esquivo al domingo de eliminación (lo contrario a lo que le pasó la semana pasada, cuando fue el peor de la gala de beneficios).

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además del mencionado Nazareno Casero, también están a salvo la China Ansa, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Luck Ra, Diego Ramos, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Lizy Tagliani y Rocío Robles.

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los doce competidores de la velada tuvieron que afrontar un desafío de suma complejidad para el poco tiempo que llevan en las cocinas: hacer un risotto de calamar, siendo este molusco una proteína no tan habitual en la mesa de los argentinos, razón por la cual esto fue todo un reto para muchos, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de encontrar el punto correcto de cocción.

Mike Amigorena y Paula Trápani fueron los peores platos de la gala de eliminación.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Los últimos tres en pasar al frente fueron Mike Amigorena y Paula Trápani, siendo los peores platos de la velada. Sin embargo, para el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que el último lugar fuese la periodista, quien si bien hizo un arroz a la altura, el calamar le quedó chicloso ya que no llegó a cocinarlo como correspondía y eso devino en su eliminación.

De este modo, se convirtió en la segunda eliminada, sumándose a una lista que de momento comparte solo con "Pachu" Peña, quien se despidió el domingo 4 de octubre luego de tres presentaciones que no estuvieron a la altura.