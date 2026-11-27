Nelson Castro dejó por un momento la agenda política para hablar de algo muy distinto: un amor que nunca pudo olvidar. En una entrevista con Clarín, el conductor contó la historia de una relación que nació lejos de la Argentina y que se frustró por una decisión que, según dijo, todavía lo acompaña. Lo hizo en días de mucha exposición, en medio de la polémica por su cobertura de la visita del Papa en Perú.

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Una beca, un flechazo

Todo empezó a mediados de los años ochenta, durante una beca que Castro realizó en Estados Unidos. Allí conoció a una médica estadounidense y, según su relato, el vínculo fue inmediato. "Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió", reconoció.

Nelson Castro reveló que casi se casa con una médica.

Un proyecto de vida

La relación avanzó con planes concretos. "Yo estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid. Teníamos un plan... Me hubiera encantado tener muchos chicos y, bueno, se frustró", contó. Soñaban con casarse y formar una familia numerosa.

Lo que rompió ese proyecto fue la distancia. "Yo me tuve que volver a la Argentina y ella no quiso venir", explicó. Con los años, la vida de cada uno siguió caminos distintos, y aquel capítulo quedó pendiente.

El golpe final

Mucho tiempo después, la pandemia terminó de cerrar esa historia. La médica murió de Covid, y con su muerte desapareció la posibilidad de un reencuentro. Para Castro, aquel amor tuvo un peso que no volvió a sentir. "Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar", dijo.

El periodista también habló de la familia que había imaginado. Contó que siempre fue muy familiero y que le hubiera gustado ser padre. "Si eso me hubiera pasado hoy, seguramente habría buscado ser padre solo. Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado", sostuvo.

Una mirada íntima

La confesión sorprendió porque muestra una faceta poco conocida de un periodista que suele estar frente a las cámaras hablando de política. Aparece así alguien que mira hacia atrás con nostalgia y sin reproches, a la vez que reconoce un vacío que no se llenó.