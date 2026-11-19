Nelson Castro volvió a quedar en el centro de la escena luego del escándalo internacional que protagonizó durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Tras las repercusiones que generaron sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, el periodista habló en Radio Rivadavia, aunque eligió referirse a otro aspecto de la actualidad del Vaticano: la organización y el funcionamiento del equipo que acompaña al Sumo Pontífice.

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Castro había recibido fuertes cuestionamientos por la manera en que describió la ciudad peruana, donde León XIV se desempeñó como obispo durante varios años. En un móvil para TN, el periodista había mencionado las “calles de tierra”, la “mugre” y las casas “a medio terminar, mal hechas”, además de definir el lugar como una “ciudad precaria”.

Sus expresiones provocaron un amplio rechazo en Perú, con críticas de periodistas, dirigentes y referentes locales. En ese contexto, la expectativa estaba puesta en conocer si el comunicador ofrecería alguna explicación o disculpa por sus palabras.

Sin embargo, durante su intervención en Radio Rivadavia, Castro no abordó directamente el episodio. En cambio, respondió una consulta de su compañero sobre quiénes se encargan de preparar los discursos del Papa y si el equipo que trabaja actualmente con él ya estaba vinculado a la gestión de Francisco.

Qué dijo Nelson Castro sobre el equipo de comunicación del Papa

“¿Tiene un equipo obviamente que le escribe los discursos que asumió, entre comillas, con León? ¿O es un equipo del Vaticano que ya venía trabajando con Bergoglio?”, le preguntaron desde el estudio. Desde el Vaticano, Castro explicó que León XIV cuenta con un equipo propio y estable, integrado por personas de su confianza. “No, no, por supuesto él tiene su equipo, hay un equipo permanente, él por supuesto le pone su impronta. Es un elemento realmente muy importante y determinante para eso”, respondió.

León XIV durante su visita al Perú.

Luego profundizó sobre el proceso de preparación de los mensajes papales: “El equipo es estable, él fija los temas y fundamentalmente, por supuesto, tiene gente de su confianza y su secretario es realmente muy importante. Él después los lee, los discursos, obviamente, así que él sabía no solamente lo que él iba a decir, sino lo que los otros iban a decir”.

El periodista también remarcó que existe una estructura permanente dentro del Vaticano para mantener una línea comunicacional: “Eso es un equipo estable ya del Vaticano, claro, para seguir lógicamente una misma línea del Vaticano”. Finalmente, Castro anticipó cuáles serán los próximos compromisos internacionales del Papa y señaló que no realizará más viajes durante lo que resta del año. “El año que viene, el único viaje es a Corea”, concluyó.