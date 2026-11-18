Nelson Castro y Mercedes Ninci quedaron en el ojo de la tormenta en estos últimos días, luego de las expresiones de ambos comunicadores que generaron un fuerte rechazo en distintos medios peruanos, en el contexto de la visita del papa León XIV a Perú.

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El escándalo comenzó cuando Castro describió distintos sectores de Chiclayo, ciudad en la que el Sumo Pontífice se desempeñó como obispo durante ocho años. Durante una transmisión para TN, el periodista habló de las “calles de tierra”, la “mugre” y las casas “a medio terminar, mal hechas”, y definió el lugar como una “ciudad precaria”. Sus palabras provocaron críticas en Perú y también alcanzaron a Ninci, quien participaba de la cobertura de la gira papal y que también habría proferido señalamientos de la misma índole.

Nelson Castro durante la cobertura de la gira del Papa León XIV por Sudamérica.

Fueron muchos los que dieron su parecer al respecto, incluyendo Nancy Pazos, quien en diálogo con PrimiciasYa primero aclaró que no suele sentirse cómoda con el llamado periodismo de periodistas: "Yo no eludo el periodismo de periodistas, de hecho lo he ejercido durante un montón de tiempo y te puedo decir que no me gusta ‘qué dijo fulano, mengano’. Y a veces las cosas vistas y dichas desde otro lugar son difíciles de entender”, explicó.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre el escándalo de Nelson Castro y Mercedes Ninci?

Tras ello, fue directa al dar su opinión sobre sus colegas: “Yo creo que tanto Nelson como Mercedes son dos profesionales del carajo. Se equivocaron claramente. Espero que pidan disculpas”. En ese sentido, profundizó su postura y sostuvo que, más allá de la intención que pudieron haber tenido los periodistas al realizar sus comentarios, también debían considerar cómo fueron recibidos por los habitantes de Chiclayo.

“Cuando pasan esas cosas no es solamente qué querías o dejabas de hacer vos, sino básicamente qué pasó con el otro. Entonces, si sin quererlo el pueblo peruano se sintió agredido, como lo vi en algunos colegas, está bueno pedir disculpas”, argumentó, apelando más adelante a una enseñanza vinculada con la formación profesional para explicar por qué considera necesario ese gesto: “Como nos enseñan en la facultad, los mensajes van y vienen. Cuando vos decís algo, va más allá de tu intención al decirlo, es cómo fue recibido”.

Y concluyó con una reflexión contundente: “Si fue mal recibido, es de buena persona, además de buen periodista, pedir disculpas”.