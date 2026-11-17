La controversia entre Nelson Castro y la periodista peruana abrió un debate sobre el tratamiento de las diferencias sociales y culturales en las coberturas internacionales. Crédito: captura de TN

Una cobertura periodística de la visita del papa León XIV a Perú desató una fuerte controversia que trascendió las fronteras y llegó a los principales medios del país. Nelson Castro, enviado de TN, quedó en el centro de las críticas por sus comentarios sobre una histórica ciudad peruana y recibió una dura respuesta de una conductora local.

{{{htmlAmp}}}

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo durante la visita del papa León XIV

La polémica comenzó durante la cobertura que Nelson Castro realizó para TN en Chiclayo, ciudad peruana que recibió la atención internacional en el marco de las actividades vinculadas con el papa León XIV.

Las palabras del periodista argentino al describir el lugar generaron malestar en distintos sectores de Perú y provocaron repercusiones en los medios de comunicación locales. La controversia se concentró en la manera en que Castro se refirió a la ciudad, considerada un punto de referencia histórico, cultural y religioso del país.

Durante su cobertura en Chiclayo, Nelson Castro describió el sector como un "lugar de subsistencia y ciudad precaria, realmente". También hizo referencia a las condiciones de las viviendas, a las que calificó como humildes y "todas casas a medio terminar, mal hechas". Además, mencionó la presencia de "calles de tierra, mugre" y aclaró que no se trataba de una zona periférica alejada, sino de un área ubicada junto a la institución educativa.

Los comentarios tuvieron una rápida repercusión y motivaron una respuesta pública de Carla García, periodista y conductora de Willax Televisión, quien cuestionó con dureza la descripción realizada por el enviado argentino.

La dura respuesta de Carla García a Nelson Castro en la televisión peruana

Desde su espacio televisivo, García expresó su indignación por las declaraciones de Castro y manifestó su rechazo a lo que consideró una mirada despectiva sobre Chiclayo y sus habitantes.

"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", afirmó la conductora durante su intervención en Willax Televisión.

La periodista también defendió la identidad cultural de la ciudad y cuestionó que su descripción estuviera centrada en aspectos relacionados con las condiciones económicas o sociales de algunos sectores.

"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán", sostuvo.

En el mismo descargo, García hizo referencia a la cultura de los moches y a la importancia del patrimonio arqueológico peruano. De esa manera, buscó destacar que la ciudad cuenta con una historia y una riqueza cultural que, según su planteo, no habían sido consideradas en la cobertura.

Nelson Castro quedó en el centro de la polémica por sus comentarios sobre Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Crédito: captura de TN

Qué dijo la periodista peruana sobre la cobertura de TN en Perú

Las críticas de Carla García no quedaron limitadas a la descripción de Chiclayo. La conductora también cuestionó el tratamiento periodístico de la visita papal y apuntó contra otra enviada argentina, Mercedes Ninci.

En ese contexto, sostuvo: "Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero".

Hacia el final de su intervención, volvió a mencionar a Nelson Castro y a Mercedes Ninci, y cuestionó la actitud de ambos durante la cobertura del acontecimiento religioso.

"Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables", concluyó.