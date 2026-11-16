Susto en Perú: el papa León XIV fue golpeado por un rosario mientras iba en el papamóvil

En la previa a su última misa en Perú, el papa León XIV atravesó un momento inesperado en la tierra donde vivió más de 20 años. (Foto: SIlvia Izquierdo - AP).

En la previa a su última misa en Perú, el papa León XIV atravesó un momento inesperado en la tierra donde vivió más de 20 años. Un fiel le arrojó un rosario al Santo Padre durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas y el objeto impactó cerca de su ojo derecho. Pese al golpe sufrido, el Pontífice siguió el recorrido hacia el lugar donde presidió la ceremonia.

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Las imágenes del momento muestran cómo el Papa hace una mueca, se lleva la mano a la zona del golpe y retoma de inmediato el saludo ante la multitud que seguía el recorrido. Aunque no hubo información oficial sobre posibles lesiones, no mostró signos de preocupación: segundos después continuó con su agenda con total normalidad e incluso alzó en brazos a un bebé que le acercaron los asistentes.

Días atrás, el Papa demostró sus reflejos en una situación similar: mientras saludaba a los miles de jóvenes que participaron de la vigilia celebrada en el Estadio Nacional de Lima, una chica lanzó su rosario hacia el escenario con la intención de que fuera bendecido por el Santo Padre. León XIV logró atrapar el rosario en el aire con notable rapidez y, apenas unos segundos después, se lo devolvió a la joven con otro lanzamiento preciso.

La escena provocó aplausos, risas y una inmediata reacción de entusiasmo entre los presentes, que celebraron el momento desde las tribunas del estadio. El breve intercambio se convirtió en uno de los momentos más destacados de la vigilia.

Pese al golpe sufrido, el Papa siguió el recorrido hacia el lugar donde presidió la ceremonia. (Foto: SIlvia Izquierdo - AP).

El Papa cierra su gira en Sudamérica y parte hacia el Vaticano

León XIV, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú, donde vivió casi dos décadas y donde se nacionalizó, con una agenda muy exigente, que estaba en duda después de su operación de cáncer de pulmón. La gira por Sudamérica generó una conmoción entre millones de personas que salieron a las calles y buscan, casi con desesperación, algo en que creer.

En Perú, se reunió pcon obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales. También visitó la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, cuya construcción pudo concretarse con fondos de benefactores estadounidenses gracias a su intervención.

Antes de emprender su viaje de regreso al Vaticano, el Papa visitó este lunes temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable. “No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

Luego, se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde 1,5 millones de personas -según informó el Vaticano- aclamaron su llegada. Muchas personas empezaron a llegar la víspera. Algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos.

En su último homilía en suelo peruano, destacó su cercanía con el pueblo peruano, al cual exhortó que sigan cumpliendo con su misión de difundir la palabra de Dios. “Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, aseguró.

Además, honró la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo y su ejemplo de vivir en relación con la Iglesia reconociendo a todos los fieles como un solo cuerpo. También destacó a los santos actuales como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.

“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, cerró ante los millones de fieles.