El violinista y compositor neerlandés André Rieu agregó una fecha en el Movistar Arena

André Rieu, el famoso violinista, compositor y director de orquesta neerlandés, que lleva 40 años de trayectoria, regresará a la Argentina y se presentará en el Movistar Arena, donde además de las fechas previstas -el 17 y 18 de octubre- agregó una tercera función el 19, en el marco de una gira mundial.

En estas presentaciones porteñas, el músico se presentará al frente de una orquesta de más de 60 músicos que lleva el nombre de Johann Strauss, junto a la cual interpretará las canciones más conocidas del cine, musicales y ópera, además de los clásicos valses.

Rieu pondrá en escena su colorido espectáculo, en donde además de las clásicas tonadas, pondrá en juego el humor y la complicidad con el público.

"Es cierto que en la mayoría de las orquestas están siempre todos muy serios; creo que no hay necesidad de que sea así, a mí, la gente me escribe cartas y me cuenta que necesita dos semanas para `bajar´ luego del concierto y eso me hace feliz porque es exactamente lo que busco; quiero llegar al corazón de la gente, hacerla feliz, hacerla llorar, en definitiva, emocionarla, y eso es lo que hago", dijo Rieu a Télam en una entrevista realizada en 2017 en Chile.

Tal como se pudo ver en su última visita a la Argentina en 2018, en el Luna Park, en los conciertos de Rieu se interpretan las piezas más famosas de Strauss, pero también canciones de musicales como “El Mago de Oz” o fragmentos de óperas como “Madame Butterfly”; y temas populares como “Cielito lindo”, “Hallelujah” de Leonard Cohen, “Tutti Frutti” de Little Richard, y “Can't Stop Falling in Love”, la balada popularizada por Elvis Presley, entre otras.

Con información de Télam