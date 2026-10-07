El periodismo y la locución argentina están de luto. En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Clerici a sus 65 años, el locutor, periodista y docente cuya voz acompañó a varias generaciones de argentinos en las pantallas y radios de todo el país.

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El doloroso desenlace fue confirmado por su propia familia a través de las redes sociales. “Hace un rato falleció papá, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz”, expresaron sus allegados en una emotiva historia de Instagram, donde además destacaron que en sus últimos días “disfrutó y agradeció cada saludo y cada visita”.

El locutor, periodista y docente tenía 65 años.

Asimismo, su hija Mey Clerici, conocida ilustradora, le dedicó unas sentidas palabras en su perfil para homenajear su memoria: “Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero”.

La voz inconfundible de "Luchemos por la Vida"

Si bien Clerici tuvo una larguísima y destacada trayectoria en diversos medios, su voz quedó grabada a fuego en el inconsciente colectivo de los argentinos por ser, durante más de 35 años, el locutor de las famosas campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida.

Egresado del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) en 1985, el locutor se sumó a las campañas de la ONG desde sus inicios. Además de prestar su voz para los spots publicitarios que marcaron una época en la televisión abierta, participó en talleres educativos, eventos institucionales y piezas de concientización. En diciembre de 2025, de hecho, había recibido el prestigioso Premio Luchemos por la Vida de Oro en reconocimiento a su compromiso ininterrumpido.

Desde la cuenta oficial de la asociación lo despidieron con profundo pesar: “Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana”. Y agregaron un mensaje cargado de emotividad: “Tu voz continuará presente en cada mensaje de Luchemos por la Vida”.

Su recorrido por las radios y la docencia

Más allá de su tarea en la prevención vial, Clerici realizó un extenso camino en el éter. Fue la cara visible y conductor de La Otra Agenda durante 15 años por Eco Medios AM 1220, además de haber trabajado en emisoras históricas como Radio del Plata, Radio de la Ciudad (AM 1110) y FM Horizonte. También dejó su huella en el ámbito literario conduciendo el programa Leer es un Placer junto a Natu Poblet.

En simultáneo con su vocación periodística, Carlos ejerció como docente en el Instituto Universitario River Plate y se desempeñó como capacitador y asesor en comunicación para diversas empresas e instituciones.