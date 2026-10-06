La última entrevista de Zulema Galperín, la querida actriz de Envidiosa que brilló en Netflix: "Yo puedo"

Tras la triste noticia de su fallecimiento a los 90 años, se viralizó una de las últimas apariciones en vivo de la recordada artista.

El mundo del espectáculo argentino quedó conmocionado tras confirmarse la muerte de Zulema Galperín a los 90 años. La querida actriz, que arrancó su camino artístico pasados los 50 años y cosechó una carrera riquísima entre la televisión, el cine y las plataformas de streaming, dejó un recuerdo imborrable en el público gracias a su frescura, carisma y versatilidad.

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A raíz del triste comunicado difundido por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza en las redes sociales una de sus últimas entrevistas en vivo. Durante su paso por un programa transmitido por YouTube llamado El Gran Varieté, la actriz maravilló a los conductores con su picardía intacta y protagonizó momentos desopilantes que pintan de cuerpo entero su talento para la comedia.

Uno de los puntos más festejados de la charla se dio cuando la mítica intérprete hizo alarde de una de sus facetas más recordadas por la audiencia: su naturalidad y habilidad impecable para insultar con gracia y desparpajo. Lejos de encasillarse en la figura estructurada de una señora mayor, Zulema sacó a relucir su habilidad para insultar con un timing cómico formidable, demostrando por qué se volvió un personaje de culto tanto en la pantalla chica como en las redes.

Bajo la premisa de vida que resumió con la frase "Yo puedo", Galperín repasó anécdotas de sus comienzos y dejó en claro que la pasión por la actuación no conoce de límites ni de edad.

De "Chiquititas" a "Envidiosa": el impecable recorrido de una artista todoterreno

La partida de Zulema Galperín deja un vacío enorme en la escena nacional, donde supo construir un currículum envidiable a fuerza de talento y constancia. Su formación comenzó a fines de los noventa en el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, dando inicio a una vocación tardía pero arrolladora que la llevó a integrar elencos en todas las pantallas.

En televisión participó de ficciones emblemáticas como Chiquititas, Gasoleros, Poliladron, Verdad consecuencia, Primicias, Epitafios y Buenos chicos. Sin embargo, uno de sus papeles más populares y virales lo consiguió al interpretar a la recordada "abuela cocainómana" en Préstico, el célebre segmento humorístico liderado por Sebastián Presta dentro del programa Duro de Domar.

En el último tiempo, su figura volvió a pisar fuerte gracias a las plataformas de streaming, donde formó parte de producciones como Nada, El tiempo de las moscas, Gutiérrez is mai neim y la exitosa serie de Netflix Envidiosa, junto a Griselda Siciliani. Además, dejó su huella en el cine con títulos como Puan, La extorsión, Eva Perón y Los adoptantes, reafirmando un legado artístico repleto de versatilidad y cariño popular.