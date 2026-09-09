Murió Chiche Gelblung: los momentos televisivos más icónicos del periodista argentino

La televisión argentina despide a una de sus figuras más disruptivas, audaces y polémicas con la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años. El histórico periodista y conductor se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei tras presentar severos problemas respiratorios, cuadro que se complicó en las últimas horas hasta confirmarse su deceso durante la mañana del 9 de septiembre.

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Nacido en 1944, Chiche Gelblung inició su camino profesional en 1966 dentro de la revista Gente y, con el paso de las décadas, construyó un sello mediático propio que atravesó el periodismo gráfico, la radio y un estilo televisivo inconfundible. A lo largo de su trayectoria, Chiche redefinió los límites del espectáculo, los policiales y la cobertura política con un olfato único para el impacto popular. A continuación, un repaso por algunos de los pasajes más icónicos y desopilantes que marcaron su extensa carrera en los medios.

La autopsia del falso alienígena en horario central

En 1995, mientras la prensa internacional debatía la veracidad de una supuesta autopsia realizada a un extraterrestre tras el incidente de Roswell, la televisión argentina pagó una fortuna por los derechos de emisión. Fiel a su instinto provocador, Chiche consideró al instante que el documento era una mentira y decidió montar su propia réplica en el programa Memoria: mandó a confeccionar un muñeco de simetría idéntica al original y transmitió una "intervención quirúrgica" en vivo, logrando picos de audiencia y firmando uno de los momentos más bizarros y recordados de la pantalla noventosa.

Chiche y la revelación sobre su título secundario

Con la irreverencia que lo caracterizaba, el propio conductor confesó en pantalla que solo había completado la educación primaria. Al momento de inscribirse en la carrera de periodismo y encontrarse con la traba de no poseer el título secundario, Chiche ideó una maniobra insólita: argumentó haber cursado sus estudios en un colegio jesuita de Ecuador que había sufrido un incendio voraz, destruyendo todo el archivo documental. Para darle un marco institucional al relato, convenció a un influyente sacerdote para que firmara una carta de recomendación que avalara su versión, logrando así ingresar a la institución.

Chiche y la filtración del icónico "Carajo, mierda" de Mirtha Legrand

El archivo que inmortalizó el enojo de Mirtha Legrand y su célebre frase "carajo, mierda" salió a la luz gracias a la pantalla de Gelblung. Aunque la grabación del exabrupto de la diva pertenecía a una emisión ocurrida tiempo atrás, el conductor tomó la decisión de emitirla al aire tras recibir el material de manos de Gerardo Rozín, convirtiendo ese fuera de aire en un pedazo fundamental de la cultura pop televisiva.

El fuerte recuerdo de su labor corresponsal en zonas de conflicto

Lejos de los estudios de televisión y el sensacionalismo de la farándula, Gelblung también desarrolló una faceta como corresponsal en contextos internacionales complejos. Al repasar sus coberturas en enfrentamientos bélicos en Camboya, Vietnam y la selva boliviana, reconoció haber atravesado situaciones extremas que no desearía volver a experimentar, valorando el aprendizaje profesional pero admitiendo el peligro real que enfrentó durante esos despliegues periodísticos.

"Estuve en guerras, en la guerrilla boliviana, la pase mal, muy mal. Pero son experiencias enriquecedoras; en Vietman, en Camboya. No me arrepiento de haberlo hecho pero no me gustaría repetirlo", soltó Chiche en diálogo con Crónica TV.

El blooper que quedó para el recuerdo

El formato en directo y la inmediatez de la televisión protagonizaron un episodio tan insólito como dramático mientras Chiche Gelblung entrevistaba a una vecina por falta de servicios básicos. Cuando le preguntaba a la mujer sobre las dificultades cotidianas sin luz ni agua, el conductor sufrió un atragantamiento generado por un catarro. Lejos de cortar la transmisión o salir del aire, intentó recuperar la respiración durante varios minutos en cámara mientras continuaba formulando preguntas, dejando una escena insólita que rápidamente se convirtió en un clásico de los bloopers televisivos.