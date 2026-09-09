Quiénes son los hijos de Chiche Gelblung y Cristina Seoane: cuántos tuvieron

Chiche Gelblung y su esposa, Cristina Seoane, estuvieron juntos durante más de cuatro décadas y formaron una familia con tres hijos.

La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años puso nuevamente el foco en su trayectoria profesional y en su vida familiar. El periodista mantuvo durante más de cuatro décadas una relación con Cristina Seoane, exmodelo y productora fotográfica, con quien construyó una familia y tuvo tres hijos.

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Chiche Gelblung y Cristina Seoane: cómo comenzó su historia de amor

La historia entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane comenzó en el ámbito laboral, cuando ambos coincidieron durante la producción de fotos de los “Personajes del año” de la Revista Gente. En aquel momento, Gelblung era director de la publicación, mientras que Seoane comenzaba a desarrollar su carrera como modelo.

Cristina también había empezado a trabajar en la revista como productora fotográfica. El contacto cotidiano, las reuniones y las distintas actividades vinculadas al trabajo hicieron que la relación profesional se transformara progresivamente en un romance.

La pareja contrajo matrimonio en 1977 y atravesó distintas etapas a lo largo de los años. El vínculo no estuvo exento de crisis y momentos difíciles, especialmente durante una época en la que el intenso ritmo de vida de Gelblung generaba tensiones en la relación. Con el paso del tiempo, ambos lograron consolidar su familia.

El periodista y la exmodelo se conocieron mientras trabajaban en la revista Gente, se casaron en 1977 y tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena.

Cuántos hijos tuvieron Chiche Gelblung y Cristina Seoane

Chiche Gelblung y Cristina Seoane tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena, conocida familiarmente como Maggie. Con el paso de los años, la familia también se amplió con la llegada de siete nietos.

El periodista se refirió en distintas oportunidades a la importancia que tuvo su esposa durante las décadas que compartieron. En una entrevista, definió a Seoane con una frase que resumió el lugar que ocupó en su vida: “Mi mujer es el gran amor de mi vida, es mi equilibrio”.

En esa misma conversación, Maugeri le preguntó: “¿Qué te impulsó a enamorarte de Cristina?”. Gelblung respondió: “Debe ser mérito de ella y mío. Básicamente, tenía ganas de formar una familia, estuve a punto de adoptar”.

La familia se mantuvo en buena parte alejada de la exposición permanente que acompañó al periodista durante su carrera, aunque algunos de sus hijos tuvieron acercamientos al mundo de los medios y la comunicación.

Con perfiles muy diferentes, los hermanos crecieron vinculados de distintas maneras al mundo de los medios y mantuvieron, en general, una relación alejada de la exposición pública permanente.

Federico Gelblung, el hijo mayor de Chiche

Federico Gelblung es el mayor de los tres hijos y siguió una trayectoria relacionada con el periodismo. Trabajó en InfoVeloz, el portal de noticias creado por su padre, que abordó temas de actualidad política, espectáculos y distintos acontecimientos de interés general.

A diferencia de la figura pública que construyó Chiche durante décadas, Federico mantuvo un perfil mucho más bajo. Su participación en el proyecto familiar estuvo vinculada principalmente con el trabajo dentro del medio y no con una presencia habitual en televisión.

Chiche Gelblung, junto a su familia.

María Gelblung, la hija que eligió el bajo perfil

María, conocida como Mary, es la segunda hija del matrimonio. Su vida personal permaneció alejada de la atención mediática y son escasos los datos públicos sobre su actividad profesional.

La decisión de preservar la intimidad marcó su vínculo con los medios y la diferenció de otros integrantes de la familia. Incluso durante momentos en los que el apellido Gelblung ocupó espacios destacados en la prensa, Mary mantuvo una exposición limitada.

Magdalena Gelblung: periodismo, moda y actuación

Magdalena, conocida como Maggie, es la menor de los hermanos y tuvo una presencia pública mayor. Trabajó como periodista en InfoVeloz y también se desempeñó como notera de C5N.

Su recorrido profesional también estuvo relacionado con la moda. Fue modelo de la agencia Multitalent, siguiendo en parte el camino de su madre, y estudió actuación. Además, desarrolló proyectos propios vinculados con la indumentaria a través de su marca Cecé.

En 2021, durante una entrevista con Teleshow, Gelblung habló sobre el vínculo con sus hijos y explicó: “Yo con todos mis hijos he sido presente. Lo que pasa es que ella hizo periodismo y, por ahí, por ese motivo tenía más protagonismo. Pero la verdad es que tengo buena relación con todos”.

La familia formada junto a Cristina Seoane ocupó así un lugar central en la vida de Chiche Gelblung, detrás de una carrera periodística que durante décadas lo mantuvo en el centro de la escena pública.