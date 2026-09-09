Murió Chiche Gelblung a los 82 años

Luego de ser internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios, se conoció que Samuel "Chiche" Gelblung murió a los 82 años de edad. El periodista y conductor se encontraba bajo observación médica, pero terminó por fallecer esta mañana del 9 de septiembre.

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Nacido en 1944, Gelblung se inició en los medios en el año 1966, a los 22 años de edad, cuando arrancó a trabajar en Revista Gente. A lo largo de su carrera, destacó por su recorrido en ámbitos relacionados a la política, los policiales y, más tarde, en el espectáculo. En este último ambiente, incursionó con el pseudónimo de Mariano Ovejero, al lanzarse como cantante de tango en La Botica del Ángel​.

En esa misma época, y con el mismo nombre, Gelblung inició su carrera como corresponsal de guerra en la Guerra de los seis días en el año. En este mismo rol se mantuvo hasta el 2026, donde, incluso a su avanzada edad, fue a cubrir la Guerra de Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina. A lo largo de sus años en los medios, se desempeñó tanto en gráfica, como en radio y televisión. En estos tres ámbitos realizó trabajos destacados.

Luego de dirigir la Revista Gente, y trabajar como columnista en La Nación y Ámbito Financiero, "Chiche" incursionó en sus propios medios. En octubre de 2006, fundó el diario digital Minuto Uno.​ Asimismo, también fundó, para competir en los primeros puestos, el diario digital DiarioVeloz.com. Diez años más tarde, y como uno de sus últimos proyectos, nació InfoVeloz, otro portal web.

Chiche Gelblung en la Guerra Ucrania-Rusia.

Sobre su trayectoria en televisión, hizo un paso por la mayoría de los principales canales. Su primera experiencia fue en 1990, cuando debutó en El Nueve con el magazine Memoria. Fue en este mismo ciclo, pero en el año 1995, que se realizó el histórico programa en donde le realizaron una "autopsia" a un extraterrestre. El programa terminó en 2002 y hasta el 2009 estuvo alejado de la pantalla chica, pero en este último año regresó a la televisión en El Trece. Finalmente, en el 2013 volvió a El Nueve, para luego tener un paso por C5N y finalizar su carrera televisiva en Crónica TV, en donde desempeñó tareas hasta el día de su fallecimiento.

El sueño que Chiche no llegó a cumplir

En 2023, Chiche Gelblung sorprendió a todos sus compañeros de Polémica en el bar (América TV), ciclo del que formó parte, al confesarles que su sueño de ir a la Luna podría concretarse muy pronto. En más de una ocasión, el periodista había manifestado su interés por viajar al satélite natural de la Tierra, pero lo que nadie sabía es que había iniciado un trámite en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para cumplir su sueño. La noticia no solamente sorprendió a sus colegas, sino también a miles de televidentes y usuarios de las redes sociales.

Chiche habló sobre su deseo de ir a la Luna por varios años, pero nadie lo había tomado en serio hasta el día en que anunció la noticia. Precisamente, el conductor confesó que inició un trámite en 2018 para cumplir su sueño lo antes posible. “La NASA abrió un registro para gente que quiera viajar a la luna y yo me anoté. Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100", comentó en su momento, entre risas.

Cuando sus colegas le preguntaron si no le daba miedo la idea de viajar al espacio, Gelblung les recordó que en marzo de 2022 viajó a Ucrania en medio de la guerra con Rusia, para cubrir el conflicto en Crónica TV. "Era más seguro ir para arriba que para abajo", bromeó. Con respecto a la convocatoria de la NASA, explicó que no tuvo que pagar nada para anotarse. "Me apasiona el viaje en sí mismo, me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo...", reflexionó.