Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a sus 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Hasta los últimos meses de su vida, el periodista se mantuvo activo profesionalmente y al frente de sus programas de televisión, a pesar de los distintos problemas de salud que había atravesado.

{{{htmlAmp}}}

Chiche tuvo su última aparición televisiva destacada el 2 de agosto, cuando regresó a Crónica TV tras recibir el alta médica. Sin embargo, según trascendió, continuó trabajando en el canal hasta el lunes 7 de septiembre, apenas dos días antes de su fallecimiento. En la emisión del 2 de septiembre, Gelblung compartió un momento con Guido Záffora y habló, entre otros temas, sobre su recuperación y su vínculo con el trabajo, que para él, era una forma de terapia.

Cómo fue la última aparición de Chiche Gelblung en televisión.

La última vez que Chiche Gelblung apareció en televisión

El regreso de Gelblung a la pantalla ocurrió luego de una internación que lo había mantenido alejado de la televisión. En su vuelta a Crónica TV, el periodista apareció en silla de ruedas y explicó que la utilizaba debido a la debilidad que tenía en las piernas.

Lejos de mostrarse preocupado por la reacción de los espectadores, el conductor se tomó la situación con el humor que lo caracterizaba y buscó llevar tranquilidad al público. “Acá estamos, sobrevivientes. Un poco rotos, pero sobrevivientes”, expresó durante el programa.

Luego explicó el motivo por el que utilizaba la silla de ruedas: “No se asusten por la silla de ruedas, es simplemente porque tengo las piernas un poco débiles y para no cansarme, pero el cerebro está diez puntos”, aseguró Gelblung.

Durante aquella emisión también conversó con Guido Záffora sobre su recuperación y se refirió a su relación con el trabajo. Para el periodista, regresar rápidamente a sus actividades no era solamente una cuestión laboral: mantenerse activo formaba parte de su manera de atravesar la recuperación. En ese mismo período, además, habló sobre su reconciliación con Moria Casán, en el marco del estreno de la serie sobre la actriz.

El trabajo, una constante hasta sus últimos días

La aparición del 2 de agosto no fue un hecho aislado. Incluso después de atravesar varias internaciones durante 2026, Gelblung intentó sostener su rutina profesional. Según trascendió, continuó trabajando en Crónica TV hasta el lunes 7 de septiembre, apenas dos días antes de su última internación. También mantenía su actividad en radio y avanzaba en nuevos proyectos audiovisuales.

En mayo había sufrido una trombosis en un tobillo que derivó en una internación prolongada y en la colocación de dos stents. Luego atravesó nuevas internaciones y episodios respiratorios. Finalmente, el martes 8 de septiembre volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei por dificultades respiratorias. Un día después, se conoció su muerte.