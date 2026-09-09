Murió Chiche Gelblung: las despedidas de los famosos y periodistas en redes.

La muerte de Chiche Gelblung conmocionó al mundo del periodismo y el espectáculo argentino. Tras conocerse la noticia del fallecimiento del histórico conductor, a los 82 años, distintas figuras comenzaron a compartir mensajes en redes sociales para recordar al periodista y despedirlo.

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Con más de cinco décadas de trayectoria en los medios, Gelblung construyó un perfil inconfundible tanto en televisión como en radio. Su estilo frontal, sus entrevistas y su extensa carrera hicieron que tuviera vínculo con numerosas figuras del espectáculo, el periodismo y la política.

Las despedidas a Chiche Gelblung en redes

A medida que se conoció la noticia, distintas personalidades utilizaron sus cuentas de Instagram, X y otras plataformas para expresar su tristeza y recordar al periodista.

La reacción del mundo de los medios

La noticia también generó repercusión entre periodistas, conductores y trabajadores de radio y televisión que compartieron años de profesión con Gelblung.

Entre los mensajes aparecen recuerdos vinculados a su extensa trayectoria, sus entrevistas, su personalidad y los años compartidos en televisión y radio.

Una carrera que atravesó generaciones

Chiche Gelblung fue una figura central de los medios argentinos durante más de cinco décadas. Comenzó su carrera en el periodismo gráfico y luego desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión.

A lo largo de los años estuvo al frente de programas como Memoria, 70.20.10, Hola Chiche y distintos ciclos periodísticos. También se convirtió en una presencia habitual en programas de actualidad y espectáculos.

Su figura generó admiración, polémicas y debates, pero también dejó una marca profunda entre colegas y profesionales de distintas generaciones. Tras su muerte, las redes sociales se transformaron en uno de los principales espacios elegidos por quienes compartieron parte de su recorrido para despedirlo y recordar su trayectoria.