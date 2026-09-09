De qué murió Chiche Gelblung, el histórico periodista de TV y radio argentina

Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. El histórico periodista y conductor argentino atravesaba un delicado momento de salud y había sido internado por problemas respiratorios en el Sanatorio Mater Dei, donde finalmente falleció. Por el momento, desde la clínica no dieron precisiones sobre una causa de muerte.

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Durante 2026, Gelblung había enfrentado distintos problemas de salud que derivaron en varias internaciones. Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo, cuando sufrió una descompensación y fue trasladado a terapia intensiva. Los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos y debieron colocarle dos stents debido a las complicaciones vasculares. Permaneció cerca de un mes internado.

Tras recibir el alta, el periodista volvió rápidamente a su actividad profesional. Sin embargo, en junio tuvo que regresar al Sanatorio Mater Dei por una complicación pulmonar. En julio volvió a ser internado por un cuadro respiratorio, aunque en aquella oportunidad logró estabilizarse y continuar su recuperación en su casa.

La última internación se produjo en los primeros días de septiembre, en un contexto de salud que ya venía deteriorado por los distintos episodios atravesados durante el año. Finalmente, este miércoles se confirmó su muerte a los 82 años.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Nacido el 7 de febrero de 1944, Samuel “Chiche” Gelblung construyó una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino. Comenzó su trayectoria en la revista Gente y con el paso de los años se convirtió en una figura central de la prensa gráfica, la radio y la televisión.

Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años.

Su estilo directo, provocador y muchas veces polémico lo convirtió en uno de los periodistas más reconocibles de los medios argentinos. También realizó coberturas internacionales y trabajó en numerosos programas de radio y televisión a lo largo de más de 50 años de carrera.

Hasta sus últimos meses, Gelblung mantuvo su vínculo con los medios y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de continuar trabajando pese a los problemas de salud que atravesaba.