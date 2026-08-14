¿Moria Casán y Susana Giménez son amigas? Cómo es la relación de las divas

Moria Casán y Susana Giménez compartieron escenarios y películas durante los años 70 y 80, junto a figuras como Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

La relación entre Moria Casán y Susana Gimenez despierta curiosidad desde hace décadas. Las dos figuras construyeron carreras emblemáticas en el espectáculo argentino y compartieron importantes proyectos durante los años 70 y 80. Sin embargo, detrás de las bromas y los cruces mediáticos existe una historia mucho más particular entre ambas.

Cómo comenzó la relación entre Moria Casán y Susana Giménez

La historia entre Moria Casán y Susana Gimenez comenzó en los años 70 y tuvo uno de sus períodos más importantes durante la década siguiente. Por entonces, ambas compartieron escenarios y producciones cinematográficas junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

El cuarteto protagonizó algunas de las películas más populares del cine argentino y se convirtió en una referencia del humor nacional. En ese contexto, Moria y Susana desarrollaron una relación marcada principalmente por el compañerismo profesional y las experiencias compartidas.

Con el paso de los años, cada una tomó caminos diferentes dentro del mundo del espectáculo. Mientras Susana se consolidó como una de las grandes conductoras de la televisión, Moria construyó una trayectoria ligada a la actuación, el teatro y una personalidad mediática caracterizada por sus frases provocadoras.

¿Moria Casán y Susana Giménez son amigas?

A pesar de la extensa historia que las une, Moria Casán aclaró que actualmente no mantiene una amistad cercana con Susana Gimenez. En una entrevista con Revista Gente, la actriz explicó que el vínculo entre ambas pertenece principalmente a otra etapa de sus vidas. “Nuestra relación quedó anclada en los 80’s”, señaló Moria al recordar aquellos años de trabajo compartido.

La One también explicó que, aunque visitó varias veces el programa de Susana, la relación no se trasladó a una amistad cotidiana. Incluso reconoció que existen pocas ocasiones en las que ambas mantienen contacto personal.

“Porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños”, expresó. Sin embargo, Moria fue clara al remarcar que esa distancia no significa que exista una pelea o una rivalidad entre las dos divas. Por el contrario, destacó algunos gestos de cordialidad que Susana tuvo a lo largo del tiempo, especialmente con su hija.

Las frases de Moria Casán sobre Susana Giménez

El particular sentido del humor de Moria Casán fue uno de los motivos por los que en distintas oportunidades surgieron versiones sobre supuestos enfrentamientos con Susana. Sus comentarios filosos suelen alimentar rumores de una rivalidad que, según la propia actriz, no existe.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2025, en medio de la tensión mediática entre Susana y Graciela Alfano. En ese contexto, Moria ironizó sobre la residencia de la conductora en Uruguay y realizó comentarios vinculados con un supuesto “retiro impositivo y retiro espiritual”.

A pesar de ese tipo de declaraciones, Moria aclaró que muchas de sus expresiones forman parte de su estilo humorístico. “Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda”, sostuvo en la entrevista.

A pesar de sus habituales comentarios filosos, Moria negó que exista una rivalidad con Susana y aclaró que muchas de sus declaraciones forman parte de su particular sentido del humor.

Qué dijo Moria sobre la vida actual de Susana Giménez

Al referirse al presente de Susana Gimenez, Moria también ofreció una mirada personal sobre la etapa que atraviesa la conductora. Consideró que disfruta de los logros alcanzados durante su extensa carrera, aunque mantiene una vida más reservada.

Moria también contó que tiene pocas amigas dentro del ambiente artístico y que para ella la amistad implica un vínculo sostenido más allá de las apariciones públicas. En ese sentido, la relación con Susana parece estar marcada por el afecto y el respeto, pero no por una amistad cotidiana.

La historia entre ambas, así, permanece ligada a una época fundamental del espectáculo argentino, cuando compartían escenario, cine y televisión y se convirtieron en dos de las figuras femeninas más reconocidas del país.