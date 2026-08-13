Cómo era de joven Moria Casán: las mejores 6 fotos de la diva

Las imágenes de Moria Casán en su juventud permiten conocer una faceta diferente de la artista antes de alcanzar la fama que tiene en la actualidad.

Las imágenes de Moria Casán durante su juventud permiten recorrer los primeros años de una carrera que rápidamente la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Antes de ser conocida como “La One”, la artista ya se destacaba como modelo y vedette, con una presencia que quedó registrada en tapas de revistas y escenarios.

Cómo era de joven Moria Casán

Nacida como Ana María Casanova el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Moria Casán comenzó a construir su trayectoria artística durante una época de gran popularidad del teatro de revista. Su belleza, personalidad y talento para desenvolverse sobre el escenario la llevaron a convertirse rápidamente en una figura destacada.

Durante aquellos primeros años, las fotografías de la artista comenzaron a ocupar espacios en revistas y publicaciones vinculadas con el espectáculo. Su imagen se volvió reconocible y acompañó una etapa de expansión profesional que luego se trasladaría a la televisión y el cine.

La juventud de Moria también estuvo marcada por su participación junto a algunas de las figuras más importantes del entretenimiento argentino. Entre ellas estuvieron Tato Bores, Nélida Lobato, Alfredo y Carmen Barbieri, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

Las mejores fotos de Moria Casán en su juventud

Las fotografías de aquella época permiten observar una faceta diferente de la diva, antes de que su nombre se transformara definitivamente en una marca del espectáculo. Entre las imágenes más recordadas de su juventud aparecen registros de sus trabajos como modelo y vedette, producciones para revistas y fotografías vinculadas con sus primeras experiencias teatrales.

También se destacan aquellas instantáneas en las que compartió escena o eventos con reconocidas personalidades de la farándula. La estética de las fotografías refleja una época en la que las vedettes ocupaban un lugar central dentro de la cultura popular argentina.

Durante sus primeros años de carrera, Moria Casán se destacó como modelo y vedette en distintos escenarios del espectáculo argentino.

Las tapas de revistas y los registros teatrales fueron algunos de los espacios donde comenzó a consolidarse la imagen pública de Moria Casán

La carrera de Moria Casán comenzó en el teatro de revista

La trayectoria de Moria Casán estuvo estrechamente ligada al teatro de revista. Los escenarios de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz fueron algunos de los lugares donde desarrolló parte de su carrera.

Con el tiempo, la artista amplió sus actividades y se convirtió en actriz, bailarina, productora, presentadora y empresaria. También trabajó en cine y televisión, además de participar en comedias, musicales y proyectos radiales.

Su capacidad para adaptarse a diferentes formatos fue una de las claves para sostener una carrera que atravesó varias décadas y generaciones de espectadores.

La estética de las fotografías refleja una época en la que el teatro de revista y las vedettes tenían un lugar central en la cultura popular

Las fotografías de aquella etapa muestran los primeros pasos de una artista que posteriormente construiría una identidad propia dentro de la farándula.

Las figuras que acompañaron a Moria Casán

Durante su extensa trayectoria, Moria Casán trabajó con reconocidos nombres del espectáculo argentino, entre ellos Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Guillermo Francella, Jorge Martínez y Emilio Disi. Además de sus trabajos artísticos, recibió importantes premios y consiguió una relación cercana con el público. Más adelante, su recorrido televisivo incluyó participaciones como jurado en Bailando por un sueño y Cantando por un sueño.

La artista también incursionó en el mundo empresarial. En 2008 abrió un restaurante y ese mismo año inauguró una academia de danzas que lleva su nombre.

Moria Casán compartió distintos momentos de su trayectoria con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

La transformación de una joven vedette en "La One"

Con el paso de los años, Moria Casán amplió su carrera y trabajó en televisión, cine y teatro, además de incursionar en otras áreas.

Las fotos de juventud muestran los primeros pasos de una figura que posteriormente se reinventaría numerosas veces. Moria Casán pasó de las tapas de revistas y el teatro de revista a convertirse en una personalidad televisiva, actriz, conductora y empresaria. Su estilo desafiante y su particular manera de expresarse terminaron consolidando el personaje de “La One”, una identidad que continúa vigente y que convirtió a la artista en una de las figuras más reconocibles de la farándula argentina.